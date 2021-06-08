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Стало известно, пустят ли болельщиков из Украины на матч с Нидерландами
В Амстердаме пройдет стартовый матч национальной команды на Евро
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что правительство Нидерландов решило оставить в силе запрет на свободный въезд граждан из стран, не входящих в Евросоюз, что исключает возможность поддержать сборную Украины в стартовом матче на Евро-2020.
"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС.
Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - сказал Павелко.
Напомним, что матч группового этапа Евро-2020 Нидерланды - Украина состоится 13 июня в Амстердаме.
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