Стало известно, пустят ли болельщиков из Украины на матч с Нидерландами

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что правительство Нидерландов решило оставить в силе запрет на свободный въезд граждан из стран, не входящих в Евросоюз, что исключает возможность поддержать сборную Украины в стартовом матче на Евро-2020.

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС.

Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - сказал Павелко.