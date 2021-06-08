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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, пустят ли болельщиков из Украины на матч с Нидерландами

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В Амстердаме пройдет стартовый матч национальной команды на Евро

Стало известно, пустят ли болельщиков из Украины на матч с Нидерландами

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что правительство Нидерландов решило оставить в силе запрет на свободный въезд граждан из стран, не входящих в Евросоюз, что исключает возможность поддержать сборную Украины в стартовом матче на Евро-2020.

"Мы изучили все варианты развития событий. Из-за коронавируса многие страны вводят свои ограничение. Правительство Нидерландов приняло решение не пускать болельщиков из стран, не входящих в зону ЕС.

Мы готовимся оперативно оказывать поддержку нашим болельщикам, если принимающие страны будут идти нам навстречу. Будем надеяться, что матчи Украины будут с поддержкой наших болельщиков", - сказал Павелко.

Напомним, что матч группового этапа Евро-2020 Нидерланды - Украина состоится 13 июня в Амстердаме.

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В статье: Украина Нидерланды Андрей Павелко
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Источник:
Студія Live

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 15:03
Ну, и где видео с улыбающимся на все зубы Павелко, как вчера на матче?
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Леонід Скачков (Рівне)
08.06.2021 в 15:00
Голубі нас не пускають,тоді буде справедливим матч провести без глядачів.
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vadikk (Odessa)
08.06.2021 в 14:21
В Европе диаспора с удовольствием поддержит сборную.
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