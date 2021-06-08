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УАФ презентовала автобус сборной Украины на Евро - ФОТО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хотелось бы проехаться в таком на матч?

УАФ презентовала автобус сборной Украины на Евро - ФОТО

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Состоялось представление автобуса сборной Украины, которым команда будет пользоваться на чемпионате Европы-2020.

Транспортное средство презентовала УАФ.

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Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Встречи пройдут в Амстердаме и Бухаресте.

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В статье: Украина Евро-2020 УАФ Евро-2021
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Комментарии (5)
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kalan-86 (Анкара)
08.06.2021 в 15:23
Красивый.
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0
0
Динамист (Киев)
08.06.2021 в 14:45
А где карта Украины,где мегафоны с которых будет звучать только гасло "Слава Україні - Героям Слава?"что бы рашики совсем умом тронулись на Евро.Надо подправить.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 14:58
Достаточно и формы. Для автобуса нужно новую фишку придумать...
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+2
0
2.dc (Николаев)
08.06.2021 в 15:13
Согласен, и считаю, что перво-наперво это мог бы быть САМ автобус, украинский, тот же ЛАЗ, или что-нибудь типа того. Правда не знаю, выпускают ли наши что-нибудь хорошего представительского класса ...
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2021 в 14:28
может быть не фартовый -во всём будет виноват автобус --только не команда
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