Национальная сборная Украины
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УАФ презентовала автобус сборной Украины на Евро - ФОТО
Хотелось бы проехаться в таком на матч?
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Состоялось представление автобуса сборной Украины, которым команда будет пользоваться на чемпионате Европы-2020.
Транспортное средство презентовала УАФ.
Напомним, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня). Встречи пройдут в Амстердаме и Бухаресте.
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Источник:Instagram
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Комментарии (5)
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kalan-86 (Анкара)
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Динамист (Киев)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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2.dc (Николаев)
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alex.belogubko (одесса)
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