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Пятов повторил рекорд Шовковского по числу сухих матчей за сборную Украины

Национальная сборная Украины
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36-летний голкипер провел 46-й сухой матч за национальную команду

Пятов повторил рекорд Шовковского по числу сухих матчей за сборную Украины

instagram.com/piat30

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов сравнялся с Александром Шовковским по числу сухих матчей за национальную команду.

Товарищеский матч с "Кипром" (4:0) стал 46-м для 36-летнего голкипера, в котором он не пропустил. Такой же показатель у нынешнего ассистента главного тренера сборной Украины.

19 матчей на ноль 36-летний вратарь провел на чемпионатах мира и в отборе к ним, 13 – на чемпионатах Европы и квалификации, 12 – в товарищеских матчах и 2 - в Лиге наций.

Добавим, что победа над Кипром стала юбилейной, 50-й для команды Андрея Шевченко в товарищеских матчах.

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В статье: Андрей Пятов Александр Шовковский Украина
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Источник:
Sport.ua

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