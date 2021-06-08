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Пятов повторил рекорд Шовковского по числу сухих матчей за сборную Украины
36-летний голкипер провел 46-й сухой матч за национальную команду
instagram.com/piat30
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов сравнялся с Александром Шовковским по числу сухих матчей за национальную команду.
Товарищеский матч с "Кипром" (4:0) стал 46-м для 36-летнего голкипера, в котором он не пропустил. Такой же показатель у нынешнего ассистента главного тренера сборной Украины.
19 матчей на ноль 36-летний вратарь провел на чемпионатах мира и в отборе к ним, 13 – на чемпионатах Европы и квалификации, 12 – в товарищеских матчах и 2 - в Лиге наций.
Добавим, что победа над Кипром стала юбилейной, 50-й для команды Андрея Шевченко в товарищеских матчах.
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