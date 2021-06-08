Соболь: С положительными эмоциями вылетаем на Евро

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал победу своей команды над Кипром (4:0) .

"Провели хорошую игру, забили четыре мяча. Полностью контролировали ход поединка. С положительными эмоциями вылетаем в Бухарест и будем готовиться к официальному матчу.

Эпизод с первым пенальти сыграл для нас положительную роль, а для Кипра - отрицательную. После удаления нам стало легче играть, появилось больше свободных зон. Хотя и до этого мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты.

Чемпионат Европы - это футбольный праздник. Все находятся в ожидании первой официальной игры. Мы хорошо подготовились, и у нас еще есть время на работу перед первым матчем. От нашей сборной в первую очередь ожидаю хорошей игры, потому что у нас есть собственные цели. Думаю, будет интересно", - сказал Соболь.