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Соболь: С положительными эмоциями вылетаем на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Победа над Кипром добавила позитива

Соболь: С положительными эмоциями вылетаем на Евро

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал победу своей команды над Кипром (4:0).

"Провели хорошую игру, забили четыре мяча. Полностью контролировали ход поединка. С положительными эмоциями вылетаем в Бухарест и будем готовиться к официальному матчу.

Эпизод с первым пенальти сыграл для нас положительную роль, а для Кипра - отрицательную. После удаления нам стало легче играть, появилось больше свободных зон. Хотя и до этого мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты.

Чемпионат Европы - это футбольный праздник. Все находятся в ожидании первой официальной игры. Мы хорошо подготовились, и у нас еще есть время на работу перед первым матчем. От нашей сборной в первую очередь ожидаю хорошей игры, потому что у нас есть собственные цели. Думаю, будет интересно", - сказал Соболь.

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В статье: Украина Кипр Эдуард Соболь
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Maksrovnii (Днепр)
08.06.2021 в 16:29
Главное не вылететь с Евро с любыми эмоциями
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