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Соболь: С положительными эмоциями вылетаем на Евро
Победа над Кипром добавила позитива
Фото Павла Кубанова - УАФ
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал
"Провели хорошую игру, забили четыре мяча. Полностью контролировали ход поединка. С положительными эмоциями вылетаем в Бухарест и будем готовиться к официальному матчу.
Эпизод с первым пенальти сыграл для нас положительную роль, а для Кипра - отрицательную. После удаления нам стало легче играть, появилось больше свободных зон. Хотя и до этого мы хорошо контролировали мяч и создавали моменты.
Чемпионат Европы - это футбольный праздник. Все находятся в ожидании первой официальной игры. Мы хорошо подготовились, и у нас еще есть время на работу перед первым матчем. От нашей сборной в первую очередь ожидаю хорошей игры, потому что у нас есть собственные цели. Думаю, будет интересно", - сказал Соболь.
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