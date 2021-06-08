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Сабо: То, что Шевченко перекрутил в матче с Кипром - это для посланцев из Нидерландов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение эксперта о матче Украина - Кипр

Сабо: То, что Шевченко перекрутил в матче с Кипром - это для посланцев из Нидерландов

uaf.ua

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу сборной Украины над Кипром (4:0).

— Как я и говорил перед матчем, мы увидили много голов. Это не соперник европейского уровня - игроки ниже среднего. Тем более, когда такая слабая команда находится в меньшинстве, ясное дело, что она проиграет.

Наша сборная находится в хорошем состоянии. Еще есть время восстановиться, потому что в Амстердаме будет совершенно другая игра. Там не дадут свободно принимать мяч, перемещаться, играть. Все будет по-другому, поэтому, не нужно никакой эйфории после Кипра. Самое главное - понимать, против кого мы играли. Тем более, соперник играл в меньшинстве. Наши делали, что хотели.

— Эксперимент с Забарным не удался?

— То, что Шевченко натворил, перекрутил - это для "посланцев" из Нидерландов, чтобы они посмотрели, записали. Понятно, что Илья не будет играть на этой позиции.

— Кого можно выделить в составе сборной Украины?

— Мне понравился Ярмоленко - хорошо отыграл. Жаль, что в Англии тренер его не видит в составе. Не знаю, куда ему переходить, чтобы получать постоянную игровую практику.

Зинченко и Малиновский тоже здорово провели матч - все быстро, в одно касание.

Яремчук тоже молодец: много двигается впереди, находит моменты, но редко забивает. На Евро будет забивать больше. Мне он нравится.

Жаль Цыганкова - задатки хорошие, но часто травмируется. Если не тренируется, то и форму не набирает. Тут уже врачи должны с ним работать.

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В статье: Украина Кипр Йожеф Сабо
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Источник:
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Комментарии (1)
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Камонплей
08.06.2021 в 17:06
Не знаю, куди йому переходити, щоб отримувати постійну ігрову практику. __________________________________________ якщо зменшить зп, може навіть залишитись в Англії Нинішню йому хіба араби зможуть дати.
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