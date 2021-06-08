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Кобин: сборная Украины уже близка к своей боевой форме
Стартует на Евро команда уже в воскресенье
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-игрок
"В заключительном спарринге — с Кипром нашим ребятам удалось добиться нужного результата и продемонстрировать качественный футбол. Это проблемы киприотов, почему у них вчера многое не получалось.
На мой взгляд, сборная Украины уже близка к своей боевой спортивной форме. Хотя не думаю, что главный тренер Андрей Шевченко уже определился со стартовым составом в первом матче в Амстердаме - с Нидерландами. Имеются вопросы по второму центральному защитнику, будут задействованы два опорных полузащитника или один. Конечно, очень много будет зависеть от избранной тактики. Конечно, все будет разложено по полочкам лишь накануне поединка с хозяевами", - сказал Кобин.
На групповом этапе чемпионата Европы сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).
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