"На сборах проработали каждое умение" - Пятов показал, сколько он набивает мяч ногами

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о подготовке команды к Евро-2020.

"Игра ногами — один из фундаментальных навыков каждого вратаря.

На сборах проработали каждое умение. Сегодня отправляемся на Евро", — прокомментировал Пятов свой ролик в Инстаграм.

Напомним, что на групповом этапе Евро сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).