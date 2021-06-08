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"На сборах проработали каждое умение" - Пятов показал, сколько он набивает мяч ногами

Национальная сборная Украины
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Игра ногами - важнейшая часть умений вратаря

"На сборах проработали каждое умение" - Пятов показал, сколько он набивает мяч ногами

instagram.com/piat30

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о подготовке команды к Евро-2020.

"Игра ногами — один из фундаментальных навыков каждого вратаря.

На сборах проработали каждое умение. Сегодня отправляемся на Евро", — прокомментировал Пятов свой ролик в Инстаграм.

Напомним, что на групповом этапе Евро сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).

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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
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