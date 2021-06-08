Национальная сборная Украины
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"На сборах проработали каждое умение" - Пятов показал, сколько он набивает мяч ногами
Игра ногами - важнейшая часть умений вратаря
instagram.com/piat30
Голкипер
"Игра ногами — один из фундаментальных навыков каждого вратаря.
На сборах проработали каждое умение. Сегодня отправляемся на Евро", — прокомментировал Пятов свой ролик в Инстаграм.
Напомним, что на групповом этапе Евро сборная Украины сыграет с Нидерландами (13 июня), Австрией (17 июня) и Северной Македонией (21 июня).
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