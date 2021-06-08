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Маркевич: Радует, что с каждым контрольным матчем подопечные Андрея Шевченко прибавляют
Но на Евро будет совсем другой футбол
uaf.ua
Глава Комитета сборных УАФ Мирон Mаркевич поделился своими впечатлениями от победы
"Я отлично осознаю, что 13 июня в стартовом матче на Евро с Нидерландами будет совсем другой футбол. Однако убедительная виктория над киприотами также имеет для нашей сборной большое значение. Прежде всего, для игрового тонуса, уверенности в своих силах, вдохновения. Чувствовалось, что у ребят была возможность поиграть в свое удовольствие, к тому же многое получалось. Важно, что прервал голевую "засуху" Андрей Ярмоленко, что снова сохранили свои ворота на "замке".
Как видите, много позитива, теперь желательно серьезно поработать над ошибками и не прогадать с тактикой в матче с Нидерландами. Повторяю, в воскресенье все будет по-другому, хотя не может не радовать, что с каждым контрольным матчем подопечные Андрея Шевченко прибавляли", - сказал Маркевич.
Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
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