Маркевич: Радует, что с каждым контрольным матчем подопечные Андрея Шевченко прибавляют

Глава Комитета сборных УАФ Мирон Mаркевич поделился своими впечатлениями от победы сборной Украины в спарринге над Кипром (4:0).

"Я отлично осознаю, что 13 июня в стартовом матче на Евро с Нидерландами будет совсем другой футбол. Однако убедительная виктория над киприотами также имеет для нашей сборной большое значение. Прежде всего, для игрового тонуса, уверенности в своих силах, вдохновения. Чувствовалось, что у ребят была возможность поиграть в свое удовольствие, к тому же многое получалось. Важно, что прервал голевую "засуху" Андрей Ярмоленко, что снова сохранили свои ворота на "замке".

Как видите, много позитива, теперь желательно серьезно поработать над ошибками и не прогадать с тактикой в матче с Нидерландами. Повторяю, в воскресенье все будет по-другому, хотя не может не радовать, что с каждым контрольным матчем подопечные Андрея Шевченко прибавляли", - сказал Маркевич.