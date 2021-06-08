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Марлос признан лучшим игроком матча Украина - Кипр по оценкам InStat
В тройке также Соболь и Ярмоленко
Полузащитник Марлос получил лучшую оценку в составе
33-летний футболист в этой контрольной встрече за 1 тайм сделал 2 ассиста и набрал 351 балл.
В тройку лучших также вошли Эдуард Соболь (350) и Андрей Ярмоленко (336).
Оценки всех игроков украинской сборной:
1. Марлос – 351 очко
2. Эдуард Соболь – 350
3. Андрей Ярмоленко – 336
4. Александр Зинченко – 321
5. Александр Зубков – 313
6. Евгений Макаренко – 295
7. Александр Караваев – 287
8. Тарас Степаненко – 286
9. Руслан Малиновский – 284
10. Андрей Пятов – 280
11. Сергей Кривцов – 278
12. Николай Матвиенко – 277
13. Роман Яремчук – 272
14. Илья Забарный – 259
15. Георгий Судаков – 245
16. Николай Шапаренко – 234
17. Артем Беседин – 217
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