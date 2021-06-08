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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Марлос признан лучшим игроком матча Украина - Кипр по оценкам InStat

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В тройке также Соболь и Ярмоленко

Марлос признан лучшим игроком матча Украина - Кипр по оценкам InStat

Новина українською

Полузащитник Марлос получил лучшую оценку в составе сборной Украины по итогам товарищеского матча с Кипром (4:0) от InStat.

33-летний футболист в этой контрольной встрече за 1 тайм сделал 2 ассиста и набрал 351 балл.

В тройку лучших также вошли Эдуард Соболь (350) и Андрей Ярмоленко (336).

Оценки всех игроков украинской сборной:

1. Марлос – 351 очко

2. Эдуард Соболь – 350

3. Андрей Ярмоленко – 336

4. Александр Зинченко – 321

5. Александр Зубков – 313

6. Евгений Макаренко – 295

7. Александр Караваев – 287

8. Тарас Степаненко – 286

9. Руслан Малиновский – 284

10. Андрей Пятов – 280

11. Сергей Кривцов – 278

12. Николай Матвиенко – 277

13. Роман Яремчук – 272

14. Илья Забарный – 259

15. Георгий Судаков – 245

16. Николай Шапаренко – 234

17. Артем Беседин – 217

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В статье: Украина Марлос
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Комментарии (9)
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Некр!т (Дзвонимісто)
08.06.2021 в 23:31
А Соболь що грав? Його кументуатор не називав.
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Romerik (YNWA)
08.06.2021 в 23:36
Здрасьте, а хто весь матч відпахав зліва в захисті??
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0
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Некр!т (Дзвонимісто)
09.06.2021 в 00:00
Тю, я дивився із вимкнутим звуком.
0
0
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Romerik (YNWA)
08.06.2021 в 23:29
А легендарний Опорний нападник як завжди...Найкращий!!!
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 23:24
Вот Зина! Лэва у спонсоров выплакал.
Ответить
+2
-1
Fontango (Kharkov)
08.06.2021 в 23:16
А Ярмоленко где... Где Ярмоленко!????
Ответить
0
-3
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Карикатурист (Білозерське)
08.06.2021 в 23:10
Артем Бєсєдін...
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
08.06.2021 в 23:15
Ось і не вір після цього статистиці...
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+1
0
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Карикатурист (Білозерське)
08.06.2021 в 23:54
Рухів багато, але думки в цих рухах бракує. Таке враження, що в Артема не все гаразд із координацією. Передивлявля кілька разів епізоди за його участі (не тільки цього матчу) і склалося в мене таке враження
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