Марлос признан лучшим игроком матча Украина - Кипр по оценкам InStat

Полузащитник Марлос получил лучшую оценку в составе сборной Украины по итогам товарищеского матча с Кипром (4:0) от InStat.

33-летний футболист в этой контрольной встрече за 1 тайм сделал 2 ассиста и набрал 351 балл.

В тройку лучших также вошли Эдуард Соболь (350) и Андрей Ярмоленко (336).

Оценки всех игроков украинской сборной:

1. Марлос – 351 очко

2. Эдуард Соболь – 350

3. Андрей Ярмоленко – 336

4. Александр Зинченко – 321

5. Александр Зубков – 313

6. Евгений Макаренко – 295

7. Александр Караваев – 287

8. Тарас Степаненко – 286

9. Руслан Малиновский – 284

10. Андрей Пятов – 280

11. Сергей Кривцов – 278

12. Николай Матвиенко – 277

13. Роман Яремчук – 272

14. Илья Забарный – 259

15. Георгий Судаков – 245

16. Николай Шапаренко – 234

17. Артем Беседин – 217