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РФС обратилась в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020
Считают политизированной
dw.com
В РФС заявили, что организация направила обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на
"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.
Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированными Россией Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.
Впрочем, на все протесты России в УЕФА заявляли, что форма согласована и отвечает всем требованиям турнира.
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