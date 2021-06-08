  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. РФС обратилась в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РФС обратилась в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Считают политизированной

РФС обратилась в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020

dw.com

Новина українською

В РФС заявили, что организация направила обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.

Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированными Россией Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.

Впрочем, на все протесты России в УЕФА заявляли, что форма согласована и отвечает всем требованиям турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Чемпионат

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.06.2021 в 19:59
теперь эти задзюбивают
Ответить
+1
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
08.06.2021 в 19:58
Ватники упейтесь стекломоя твари.
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
08.06.2021 в 19:48
К А Ц А П Ь Е вы вроди грозились снять свою сборную с Евро!!! Давайте уже всем назло снемитесь. Назло Украине
Ответить
+4
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.06.2021 в 19:40
Хоспади, порвались бедняжки. Ну пусть не едут на Евро и не включают телевизор, чтобы не видеть футболку Сб. Украины
Ответить
+4
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.06.2021 в 19:38
Не здивований. К а ц а п - це діагноз, сумний та невиліковний.
Ответить
+3
-2
Dr. House (Поділля)
08.06.2021 в 19:13
Холопы, вы никак не угомонитесь?
Ответить
+3
-2
magnum power (БОМЖ)
08.06.2021 в 19:09
газпром ультиматум теж надіслав?
Ответить
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 19:02
Тупоголовым не доходит одно нормальное объяснение от УЕФА. Им нужно повторять каждой организации в отдельности. Придурки.
Ответить
+6
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...