"Ситуация с Цыганковым довольно сложная" - Цыганык рассказал о травме хавбека

Журналист Викторы Цыганык рассказал о травме хавбека "Динамо" и сборной Украины Виктора Цыганкова.

"Ситуация с Цыганковым довольно сложная. Дело в том, что он очень мало тренировок провел во время сбора. У него сначала было повреждение приводящей мышцы, перед игрой с Кипром он почувствовал дискомфорт уже в икроножной мышце. И бесспорно это достаточно серьезной проблемой.

Насколько мне известно, в лагерь сборной приехал его физиотерапевт, который сейчас пытается полностью восстановить Виктора Цыганкова, чтобы он имел возможность полноценно тренироваться, набрать форму и помочь национальной сборной в поединках чемпионата Европы. Ведь без тренировок форму не наберет.

Андрей Шевченко до последнего будет верить в этого футболиста и делать все, чтобы он сыграл на Евро, потому что это серьезная боевая единица. Все мы очень надеемся на то, что Цыганков сможет восстановиться и помочь уже даже в первом поединке против Нидерландов. Хотя в какой форме находится Цыганков это большой вопрос. Ведь очень мало тренировок он провел через постоянный дискомфорт. Возможно тот врач, который знает особенности организма Цыганкова, сможет найти подход, поможет ему адаптироваться к нагрузкам и подвести его в оптимальной форме к чемпионату Европы", - сказал Цыганык.