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"Ситуация с Цыганковым довольно сложная" - Цыганык рассказал о травме хавбека

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек едет на Евро, но пока что не в лучшей форме

"Ситуация с Цыганковым довольно сложная" - Цыганык рассказал о травме хавбека

Новина українською

Журналист Викторы Цыганык рассказал о травме хавбека "Динамо" и сборной Украины Виктора Цыганкова.

"Ситуация с Цыганковым довольно сложная. Дело в том, что он очень мало тренировок провел во время сбора. У него сначала было повреждение приводящей мышцы, перед игрой с Кипром он почувствовал дискомфорт уже в икроножной мышце. И бесспорно это достаточно серьезной проблемой.

Насколько мне известно, в лагерь сборной приехал его физиотерапевт, который сейчас пытается полностью восстановить Виктора Цыганкова, чтобы он имел возможность полноценно тренироваться, набрать форму и помочь национальной сборной в поединках чемпионата Европы. Ведь без тренировок форму не наберет.

Андрей Шевченко до последнего будет верить в этого футболиста и делать все, чтобы он сыграл на Евро, потому что это серьезная боевая единица. Все мы очень надеемся на то, что Цыганков сможет восстановиться и помочь уже даже в первом поединке против Нидерландов. Хотя в какой форме находится Цыганков это большой вопрос. Ведь очень мало тренировок он провел через постоянный дискомфорт. Возможно тот врач, который знает особенности организма Цыганкова, сможет найти подход, поможет ему адаптироваться к нагрузкам и подвести его в оптимальной форме к чемпионату Европы", - сказал Цыганык.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Игорь Цыганык Виктор Цыганков
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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MaximSK (Киев)
08.06.2021 в 19:47
Видимо не сыграет с Нидерланды,в лучшем случае будет в заявке, на его месте сыграет Зубков.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2021 в 19:58
Он зато в форме и это радует!
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Antolog (Одесса)
08.06.2021 в 19:36
- "Ситуация с Цыгановым довольно сложная" - Цыганык рассказал о травме хавбека... - Может он все-таки Цыганков, как думаете...)
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+1
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simargl (Чернигов)
08.06.2021 в 19:32
Хрустальный. Тут или не судьба или медслужбу менять надо и заодно систему тренировок. На евро он к сожалению вряд ли поможет сборной...
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2021 в 19:21
Жаль парня, а ведь задатки были на хорошем уровне! Хотя много талантливых футболистов теряли форму с постоянными травмами......
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0
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