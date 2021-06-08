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Сборная Украины отправилась на Евро-2020 - ФОТО

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Делегация вылетела в Бухарест

Сборная Украины отправилась на Евро-2020 - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины покинула Харьков и отправилась в Бухарест, который будем базовым городом для украинской делегации на Евро-2020.

Перед выездом из отеля сборная Украины сделала групповое фото в официальных деловых костюмах.

В 17.00 чартерный рейс вылетел из Харькова в Бухарест. В составе национальной команды осталось 26 игроков, которые вошли в официальную заявку сборной Украины на Евро-2020.

Андрей Лунин и Богдан Михайличенко покинули расположение команды сегодня утром, Богдан Леднев, Артем Бондаренко и Александр Сирота сделали это днем ​​раньше.

Прибыла в Бухарест команда примерно в 19:00. Располагаться делегация будет в отеле "Каро", которая станет резиденцией нашей сборной на финальном турнире.

На завтра запланирована пресс-конференция главного тренера и одного из игроков сборной Украины. Первая тренировка сине-желтых на официальной базе команды, стадионе "Волунтари", состоится завтра вечером.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Перед именем и фамилией футболиста - его постоянный игровой номер на Евро-2020.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2021 в 21:01
Очень хороший график! Выйдут полюбому!
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sash_ok (Харьков)
08.06.2021 в 20:24
Вперёд и с песней ... Моргенштерна. :-)))Клоуны малолетние. Давно я так не ржал, когда просматривал плейлист этих чепуховцев.
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+2
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 20:36
Да пускай хоть Поплавского слушают, лишь бы играли.
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+2
0
sash_ok (Харьков)
08.06.2021 в 20:46
Не знаю, как насчёт Поплавского, но после Моргенштерна вряд ли можно нормально сыграть, творчество этого клоундея - мощнейший удар по психике.
+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2021 в 20:58
Поплавского - Варенечки! О, хитяра!
+1
0


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