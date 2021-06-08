Шевченко: Наша главная задача на Евро - выход из группы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о поставленных перед командой задачах на Евро-2020, принципах игры и ее лидерах.

О задачах и соперниках

Наша главная задача - выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит - сборная Нидерландов. Австрия - это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония - тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии [в квалификации ЧМ-2022]. Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру.

О ключевых принципах сборной

Мы готовим команду к решению ее задач. Самое главное - у нас есть свой стиль, от которого мы ни в коем случае не будем отказываться. Мы всегда придерживаемся наших принципов. За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем менять систему игры, но не отказываемся от своих принципов.

Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться. Я очень был доволен после игры с Францией [1:1 в квалификации ЧМ-2022] тем, как команда восприняла [тактические изменения], но затем у нас были матчи, в которых страдала реализация. Этот аспект нам надо подтянуть.

Мы надеемся, что в этом также помогут игроки, которые в тех матчах были травмированы. Тот же [Андрей] Ярмоленко, набравший сейчас хорошую форму.

О лидерах команды

У нас прочный костяк: начиная от нашего капитана и вратаря [Андрея] Пятова и поднимаясь по каждой линии, у нас есть игроки, которые обладают определенным опытом и качествами. Однозначно я считаю, что [Руслан] Малиновский, [Александр] Зинченко, Ярмоленко - это топ-игроки.

Малиновский выдал очень хороший сезон в "Аталанте". Зинченко тоже провел великолепный сезон в "Манчестер Сити", был близок к выигрышу Лиги чемпионов. Это, конечно, расширяет наши возможности. Но очень важно, чтобы эти игроки подошли к турниру в хорошем психологическом состоянии, впрочем, как и в физическом.