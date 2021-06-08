Шевченко: У нас не слишком большой состав, качественные игроки - на вес золота

Главный тренер сборной Украины перед стартом Евро-2020 рассказал о первом ЕВРО в качестве главного тренера, важности турнира и матче против Нидерландов.

О дополнительном годе ожидания

Он дал нам возможность дополнительного поиска. Это достаточно большой срок: команда поменялась, добавились новые игроки. Конечно, мы очень ждали этот турнир. Ситуация с COVID-19 серьезно повлияла на весь мир, и очень хорошо, что было сделано все возможное, чтобы спорт не останавливался. Наверное, самый положительный момент заключается в том, что болельщики смогли увидеть продолжение соревнований, а УЕФА сумел завершить все запланированные турниры.

Пускай для этого пришлось перенести ЕВРО на год (и это было верным решением), но наконец-то чемпионат состоится - и мы к нему готовы! Мы работаем над тем, чтобы новые ребята, которые влились в наш состав, как можно быстрее вписались в структуру команды и поняли принципы, по которым мы играем.

О первом ЕВРО в качестве главного тренера

Я с большим нетерпением жду старта ЕВРО. Как бывший игрок я уже почувствовал, что такое крупные турниры - и чемпионат Европы, и первенство мира, в которых я участвовал. У меня меня была возможность со всех сторон оценить, что это такое, в том числе с позиции тренера.

Полагаю, молодые игроки, которые еще не участвовали в таких турнирах, внимательно прислушаются к тому, что им говорится. Важно психологически готовить футболистов перед такими турнирами. А в целом, думаю, это будет большой праздник для них и, конечно же, для болельщиков.

О важности матча против Нидерландов

На чемпионате Европы любой матч важен, нельзя их делить по значению. Нужно хорошо подготовиться к каждому сопернику, выбрать верные тактические инструменты, чтобы выглядеть достойно и играть в хороший атакующий футбол.

Игроки должны понимать, что быть на таком турнире - это уже сам по себе огромный опыт: почувствовать эту атмосферу, быть в команде, ощутить, что такое по-настоящему важные игры. Мелкие детали, на которые многие не обращают внимания, на таких турнирах могут играть очень большую роль. И каждый из футболистов должен подчеркнуть для себя важность этих деталей.

Конечно же, есть еще один ключевой аспект - это травмы. Мы уже потеряли нескольких игроков. У нас не слишком большой состав, не так уж много футболистов, которые обладают серьезным опытом и выступают в больших клубах. Поэтому качественные игроки для нас - на вес золота, и очень важно, чтобы они подошли к чемпионату Европы в своей лучшей форме и показали все свои лучшие качества.

О самом приятном моменте на ЕВРО

Однозначно это игра со Швецией в Киеве [сборная Украины победила со счетом 2:1 благодаря его дублю]. Это был матч открытия чемпионата Европы 2012 года, который стал для меня последним турниром в качестве футболиста. Если говорить о ЕВРО, то это мое самое лучшее воспоминание.