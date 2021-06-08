  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. УАФ: Игроки сборной не составляли треклист. Песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ: Игроки сборной не составляли треклист. Песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Оказалось, это все происки УЕФА

УАФ: Игроки сборной не составляли треклист. Песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

УАФ разъяснила ситуацию с плейлистом сборной Украины на Евро-2020, в котором изначально было несколько треков российских исполнителей.

"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым музыкальным плейлистом национальной сборной. Ведь ждали ответа коллег из УЕФА.

Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как выбор игроков главной команды Украины, наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – "Їхали козаки" группы "Тінь Сонця".

Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины.

К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины.

Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан.

Спасибо СМИ и неравнодушным болельщикам за оперативную реакцию", – сказано в заявлении УАФ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина УАФ
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
08.06.2021 в 22:01
Ой брехня ой брехня. Там половина песен не было в топе. Особенно среди иностранных исполнителей. Привыкли всегда так врать, а потом отмазы лепить. Никогда не поверю в обновленный топ, что такое сборники слушают.
Ответить
0
0
ratio (Дн-жинск)
08.06.2021 в 21:37
Иногда лучше молчать
Ответить
+1
-1
Governor-General (Odessa)
08.06.2021 в 21:36
Дебилы с UA-Football! Не позорьтесь! Вы писали про "истерику" России,а сами уcpались от плейлистов наших футболистов. Нельзя быть дегенератами настолько!
Ответить
+2
-4
avatar
Микко82 (Херсон)
08.06.2021 в 21:30
Ага це в УЄФА мають уявлення про Моргенштерна? І це в яких локальних чартах його знайшли? Галіма відмазка - хоч якась відмазка.
Ответить
+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
08.06.2021 в 21:46
Якщо припустимо, це правда, то вона має місце бути, повір. Як не зайду в топ музики в ютубі в Україні, так той недоносок завжди в топі нашому. Також в топі він, як частенько чую (сам не провіряв бо не користуюсь тим г...) на забороненому в нас вконтакті. Але це як доказ, якщо це правдиве виправдання. А так то да, звучить по ідіотськи
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
08.06.2021 в 21:55
Так там в топе есть и наши исполнители. Всякие Каменские и Лободы. Чего их нет в списке?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.06.2021 в 21:09
Идите вы уже на х. е. р. с вашими песнями.
Ответить
+9
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2021 в 21:44
)))))))))))))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...