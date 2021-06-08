УАФ: Игроки сборной не составляли треклист. Песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА

УАФ разъяснила ситуацию с плейлистом сборной Украины на Евро-2020, в котором изначально было несколько треков российских исполнителей .

"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым музыкальным плейлистом национальной сборной. Ведь ждали ответа коллег из УЕФА.

Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как выбор игроков главной команды Украины, наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – "Їхали козаки" группы "Тінь Сонця".

Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины.

К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины.

Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан.

Спасибо СМИ и неравнодушным болельщикам за оперативную реакцию", – сказано в заявлении УАФ.