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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зеленский: Символы на новой форме объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сделал заявление по новой форме сборной Украины и Владимир Зеленский

Зеленский: Символы на новой форме объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новом дизайне формы национальной команды, в которой украинцы будут выступать на Евро.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.

Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина", – написал Зеленский.

Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.

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В статье: Украина Владимир Зеленский
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Комментарии (4)
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тутти-10 (Сумська область)
08.06.2021 в 21:59
Цей малохольний знає інші числа крім 95? Воно і досі думає, що бути президентом, та ще під час війни - це хіхоньки
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+1
-2
тутти-10 (Сумська область)
08.06.2021 в 22:02
А, знає. Сораквтарой год... Точно! 42 знає
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+1
-1
avatar
donkrot (Донецк)
08.06.2021 в 21:56
Зачем этому дебилу дали футболку соборной? Он же проклятый, все к чему прикасается всё идёт по одному женскому органу... После этого не удивляйтесь, если сборная на Евро не выйграет ни одного матча. Это чучело человек беда.
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+1
-1
Governor-General (Odessa)
08.06.2021 в 21:32
90860й06
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+1
-4


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