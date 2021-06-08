Зеленский: Символы на новой форме объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новом дизайне формы национальной команды , в которой украинцы будут выступать на Евро.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.

Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина", – написал Зеленский.