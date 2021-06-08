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Зеленский: Символы на новой форме объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя
Сделал заявление по новой форме сборной Украины и Владимир Зеленский
instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новом дизайне формы
"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.
Наша страна – единственная и неделимая. Крым – это Украина", – написал Зеленский.
Напомним, что 6 июня сборная Украина представила новую форму на чемпионат Европы. На футболках изображена карта Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом, а также нанесены национальные слоганы "Слава Украине! Героям слава!", что вызвало шквал негодования в России.
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