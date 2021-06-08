  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

И уже заселилась в отель

Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Делегация сборной Украины, в которую входят 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020, прибыла из Харькова в румынский Бухарест и уже поселилась в своей официальной резиденции на время пребывания на турнире - отеле "Каро".

На завтра запланирована пресс-конференция главного тренера и одного из игроков сборной Украины. Первая тренировка сине-желтых на официальной базе команды, стадионе "Волунтари", состоится завтра вечером.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Перед именем и фамилией футболиста - его постоянный игровой номер на Евро-2020.

Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 1Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 2Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 3Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 4Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 5Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 6Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 7Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 8Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО - изображение 9

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.06.2021 в 23:52
Ні пуха!
Ответить
0
0
Zonder (Днепр)
08.06.2021 в 23:30
Удачи, ребята !
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...