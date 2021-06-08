Сборная Украины прибыла в Бухарест - ФОТО

Делегация сборной Украины , в которую входят 26 футболистов из официальной заявки на Евро-2020, прибыла из Харькова в румынский Бухарест и уже поселилась в своей официальной резиденции на время пребывания на турнире - отеле "Каро".

На завтра запланирована пресс-конференция главного тренера и одного из игроков сборной Украины. Первая тренировка сине-желтых на официальной базе команды, стадионе "Волунтари", состоится завтра вечером.

Заявка сборной Украины на Евро-2020

Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба - "Шахтер").

Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все - "Динамо"), 4. Сергей Кривцов , 22. Николай Матвиенко (оба - "Шахтер").

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все - "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все - "Динамо"), 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18. Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ("Динамо"), 26. Артем Довбик ("Днепр-1").

Перед именем и фамилией футболиста - его постоянный игровой номер на Евро-2020.