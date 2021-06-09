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Новые проекты и старые эксперты. На "Футболах" рассказали, как каналы будут работать во время Евро

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(1 голосов)

Основной имиджевый эксперт каналов на месте

Новые проекты и старые эксперты. На "Футболах" рассказали, как каналы будут работать во время Евро

Новина українською

Шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько рассказал о том, как каналы будут работать во время Евро-2020.

1. У нас обновленная студия. Именно в ней мы будем вести почти все свои эфиры. В студии много мультимедиа. Мы поставили перед собой задачу, чтобы языком футбола стал не только видеоконтент, но и изображения на плазмах. Все будет зашито в обложку, в коллаж. Даже с выключенным звуком зрителю должно быть понятно, о чем сейчас идет речь.

2. Еще одна ценная инвестиция – "Tactic PRO". Мы завершили инсталляцию оборудования, с помощью которого можно визуализировать любой игровой эпизод, разрисовать его различными кружочками / стрелочками, оттенить, замедлить или приблизить. Фишек много. Британский разработчик технологии, по старой дружбе, за обновление программного обеспечения взял с нас "всего" 25 тысяч фунтов.

3. Теперь о программах. "HIGHTLIGHT SHOW". Наша утренняя студия. С 10:00 и до 11:00.

Отправить 5-6 групп журналистов на турнир также стало проблемой. Поэтому решили сконцентрироваться на контенте, что будет присылать УЕФА. Ведущей "Хайлайт шоу" станет Алла Бублий. Программа будет в эфире каждый день.

4. То же самое касается "EURO NON STOP". Каждый день до и после матчей, а также в дни, когда на Евро не будут играть. Это локомотив наших эфиров. Ведущими будут Виталий Плецан и Кирилл Круторогов. В пятницу "EURO NON STOP" стартует в 20:00. Далее все эфиры будут начинаться с 14:00.

5. "Великий футбол" будет ставить точку в игровом дне. Этих эфиров будет 22. Команда "Большого футбола" на этот раз будет разделена на две группы. В один день будет работать пара экспертов Левченко / Леоненко. В другой – Вацко / Метревели. Неизменным останется ведущий. Помогать Александру Денисову будет новое лицо проекта – Даша Савина и старая команда журналистов – возглавляемая Владимиром Крамаром.

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6. Канал пошел на эксперимент. На время Евро мы зальем контентом все три "Футбола". Для вас не будет разницы на каком из трех наших каналов смотреть новости, обзоры или студии к матчам. Ведь все будет синхронизировано. Разница наступит только тогда, когда придет время матчей, то есть в 16:00, 19:00 и 22:00. Вот тогда вам придется взять пульт в руки. На "Футбол 1" будут прямые трансляции матча. На "Футбол 3" будет "FAN TALK". На "Футбол 2" будет микс этих форматов.

7. Что такое "FAN TALK"? Это наш новый проект. Идея зашита в названии. Формат востребован на Западе. Но не у нас. У нас пока другая культура. Мы привыкли, что разговоры о футболе должны быть до или после игры. А "FAN TALK" это студия во время игры.

Это альтернативный просмотр матча в компании с себе подобными. Подозреваю, что вы не сразу въедете в то, что вам предлагают. Наши привычки, хуже нас самих. Но на 4-5-й день, когда матчи Уэльса, Чехии, Финляндии или Северной Македонии уже немного надоедят, попробуйте посмотреть на игру не глазами комментатора, а в обществе экспертов, шоуменов, фанатов и селебрити. "FAN TALK" – это 46 эфиров.

8. В YouTube мы будем транслировать все программы Евро. Где бы вы ни были – на работе, в метро, ​​в пробках – без футбола мы вас не оставим. Для того, чтобы ютуб качал свободно были сделаны серьезные инвестиции в инженерные решения. Оборудование готовят до сих пор. Должны успеть.

9. Фан-зоны. Мы помогаем реализовали несколько проектов по публичному показу Евро. Это значит, что теперь есть возможность посмотреть Евро на больших экранах в публичных местах.

Наибольшую фан-зону организует Pari Match в компании с "Шахтером". На "Олимпийском", на матче Голландия – Украина готовят что-то грандиозное.

Фан-зоны Евро с публичным показом матчей готовят во Львове, Харькове, Днепре, Полтаве, Одессе, Виннице. Запорожье, Николаеве, Черкассах, Умани. В одних городах фан-зоны будут жить на протяжении всего турнира.

10. Проекты для канала "Украина". Их изготавливаем также мы. Проектов будет два. Короткие дайджесты новостей. Но в каждый игровой день", - написал Гресько.

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3 Иван Гресько
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Комментарии (1)
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Я так думаю... (КиЇв)
09.06.2021 в 00:52
«Шеф-редактор ТК Футбол: Ты влетел полусонному сопернику три мяча и пробуешь что-то говорить о COVID и fair play» 9 ноября 2020, понедельник. 22:18. А Кто-нибудь знает этот шеф-редактор извинился за хамство в отношении старшего по возрасту человеку?
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