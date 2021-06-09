Новые проекты и старые эксперты. На "Футболах" рассказали, как каналы будут работать во время Евро

Шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько рассказал о том, как каналы будут работать во время Евро-2020 .

1. У нас обновленная студия. Именно в ней мы будем вести почти все свои эфиры. В студии много мультимедиа. Мы поставили перед собой задачу, чтобы языком футбола стал не только видеоконтент, но и изображения на плазмах. Все будет зашито в обложку, в коллаж. Даже с выключенным звуком зрителю должно быть понятно, о чем сейчас идет речь.

2. Еще одна ценная инвестиция – "Tactic PRO". Мы завершили инсталляцию оборудования, с помощью которого можно визуализировать любой игровой эпизод, разрисовать его различными кружочками / стрелочками, оттенить, замедлить или приблизить. Фишек много. Британский разработчик технологии, по старой дружбе, за обновление программного обеспечения взял с нас "всего" 25 тысяч фунтов.

3. Теперь о программах. "HIGHTLIGHT SHOW". Наша утренняя студия. С 10:00 и до 11:00.

Отправить 5-6 групп журналистов на турнир также стало проблемой. Поэтому решили сконцентрироваться на контенте, что будет присылать УЕФА. Ведущей "Хайлайт шоу" станет Алла Бублий. Программа будет в эфире каждый день.

4. То же самое касается "EURO NON STOP". Каждый день до и после матчей, а также в дни, когда на Евро не будут играть. Это локомотив наших эфиров. Ведущими будут Виталий Плецан и Кирилл Круторогов. В пятницу "EURO NON STOP" стартует в 20:00. Далее все эфиры будут начинаться с 14:00.

5. "Великий футбол" будет ставить точку в игровом дне. Этих эфиров будет 22. Команда "Большого футбола" на этот раз будет разделена на две группы. В один день будет работать пара экспертов Левченко / Леоненко. В другой – Вацко / Метревели. Неизменным останется ведущий. Помогать Александру Денисову будет новое лицо проекта – Даша Савина и старая команда журналистов – возглавляемая Владимиром Крамаром.

6. Канал пошел на эксперимент. На время Евро мы зальем контентом все три "Футбола". Для вас не будет разницы на каком из трех наших каналов смотреть новости, обзоры или студии к матчам. Ведь все будет синхронизировано. Разница наступит только тогда, когда придет время матчей, то есть в 16:00, 19:00 и 22:00. Вот тогда вам придется взять пульт в руки. На "Футбол 1" будут прямые трансляции матча. На "Футбол 3" будет "FAN TALK". На "Футбол 2" будет микс этих форматов.

7. Что такое "FAN TALK"? Это наш новый проект. Идея зашита в названии. Формат востребован на Западе. Но не у нас. У нас пока другая культура. Мы привыкли, что разговоры о футболе должны быть до или после игры. А "FAN TALK" это студия во время игры.

Это альтернативный просмотр матча в компании с себе подобными. Подозреваю, что вы не сразу въедете в то, что вам предлагают. Наши привычки, хуже нас самих. Но на 4-5-й день, когда матчи Уэльса, Чехии, Финляндии или Северной Македонии уже немного надоедят, попробуйте посмотреть на игру не глазами комментатора, а в обществе экспертов, шоуменов, фанатов и селебрити. "FAN TALK" – это 46 эфиров.

8. В YouTube мы будем транслировать все программы Евро. Где бы вы ни были – на работе, в метро, ​​в пробках – без футбола мы вас не оставим. Для того, чтобы ютуб качал свободно были сделаны серьезные инвестиции в инженерные решения. Оборудование готовят до сих пор. Должны успеть.

9. Фан-зоны. Мы помогаем реализовали несколько проектов по публичному показу Евро. Это значит, что теперь есть возможность посмотреть Евро на больших экранах в публичных местах.

Наибольшую фан-зону организует Pari Match в компании с "Шахтером". На "Олимпийском", на матче Голландия – Украина готовят что-то грандиозное.

Фан-зоны Евро с публичным показом матчей готовят во Львове, Харькове, Днепре, Полтаве, Одессе, Виннице. Запорожье, Николаеве, Черкассах, Умани. В одних городах фан-зоны будут жить на протяжении всего турнира.

10. Проекты для канала "Украина". Их изготавливаем также мы. Проектов будет два. Короткие дайджесты новостей. Но в каждый игровой день", - написал Гресько.