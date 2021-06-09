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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мы собрали плейлист для сборной Украины. В нем только легендарные хиты

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Получилось очень душевно. Советуем сохранить в свои плейлисты и вам

Мы собрали плейлист для сборной Украины. В нем только легендарные хиты

Фото: knukim.edu.ua/ Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинская национальная сборная здорово вляпалась с официальным плейлистом накануне Евро-2020. УАФ по классической схеме попыталась замять историю и перевести стрелки в сторону других - на этот раз на УЕФА. Но в любом случае к музыкальным вкусам наших игроков, которые к тому же представляют честь страны, есть большие вопросы. Поэтому мы решили помочь украинской национальной сборной с плейлистом на Евро-2020. Через него проходит любовь к Родине и необходимый заряд мотивации на новые свершения. Есть и лирические хиты для отдыха между боями. Словом, этот плейлист понадобится нашим парням гораздо больше, чем треки Моргенштерна.

Нажимайте на три полосочки в правом верхнем углу видео, чтобы открыть весь плейлист. Или прослушивайте все композиции одна за одной.

Треклист:

1. Тарас Петриненко - Україна
2. Квітка Цисик - Я піду в далекі гори
3. Ватра - Ой зелене жито, зелене
4. Павло Зібров - Мертві бджоли не гудуть
5. Андрій Миколайчук - Піду втоплюся
6. Оксана Білозір - Не в тому річ
7. Віктор Павлік - Шикидим
8. Олександр Пономарьов - З ранку до ночі
9. Алла Кудлай - Коханка
10. Михайло Поплавський - Юний орел
11. Назарій Яремчук - Гай, зелений гай
12. Іван Попович - Василина
13. Руслана - Знаю я
14. Надія Шестак - Сину, сину, ангел мій
15. Пiккардiйська Терцiя - Старенький Трамвай
16. Тінь сонця - Їхали козаки
17. Іво Бобул, Лілія Сандулеса - А липи цвітуть
18. Микола Мозговий - Минає день, минає ніч
19. Enej - Біля тополі
20. Микола Гнатюк - Смерека
21. Скрябін - Старі фотографії
22. Воплі Відоплясова - Танцi
23. Океан Ельзи - Там, де нас нема

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В статье: музыка и футбол
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Комментарии (12)
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hardcorepwnz (Украина)
09.06.2021 в 01:50
Надеюсь это стёб. Именно такие украинские народные плейлисты из 90-х как раз и подталкивают игроков слушать Моргенштерна.
Ответить
0
-1
Димитър из Софии (София)
09.06.2021 в 01:20
Дааа, с таким плейлистом и Моргенштерна уж лучше включать.
Ответить
+1
-3
tartar (Львів)
09.06.2021 в 01:14
Это сок!!! Спасибо редакция!
Ответить
+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.06.2021 в 00:43
Пирятин - Арта
Ответить
+3
0
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
09.06.2021 в 01:40
Особливо збірній з=за порєбріка включати!
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.06.2021 в 00:37
Я так понял "Піду втоплюся" слушать после проигрыша Македонии? А "Юний орел" --- новому капитану сборной.
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+2
0
magnum power (БОМЖ)
09.06.2021 в 00:35
смішно. а якщо так)): Jinjer, Nokturnal Mortum, Бурштин, Drudkh, Hate Forest, Dub Buk, Khors, Raventale і т.п.
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0
0
Lion Killer (Львів)
09.06.2021 в 00:28
Респект за плейліст, хоча, він для > 40-50 :) За останні роки з.явилося багато чудової сучасної україномовної музики. З того шо слухаю: Без Обмежень, Тік, KozakSystem, Калуш, АльонаАльона, Христина Соловій, Онука, Hardkiss, Хаят, Антитіла, Жадан і собаки, B&B project, ДахаБраха, Jerry Heil, Один в Каноє, нові треки ОК, Бумбокса, 2ї РІки, Кирило Костюковський (хто слухає класику)... Це лише з того, що перше впало на думку і слухається найчастіше ... :)
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+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
09.06.2021 в 00:26
Ви в якому столітті живете?. Нормальні ж пісні можна вибрати, а не для поціновувачів 40+. Винятками йдуть Скрябін (одна з небагатьох пісень які я слухаю на укр), і ще парочку.. А так список для тьоті галі з сусіднього під'їзду, а не для футболістів
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.06.2021 в 00:38
То Павелко на п'яну голову збирав.
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0
0
tartar (Львів)
09.06.2021 в 01:15
Друг, это полустеб. А подборка годная!
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0
0
download1 (huyersk)
09.06.2021 в 00:18
Рука- лице ..
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+1
0


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