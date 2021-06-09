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Мы собрали плейлист для сборной Украины. В нем только легендарные хиты
Получилось очень душевно. Советуем сохранить в свои плейлисты и вам
Фото: knukim.edu.ua/ Автор невідомий
Украинская национальная сборная здорово вляпалась с официальным плейлистом накануне Евро-2020. УАФ по классической схеме попыталась замять историю и перевести стрелки в сторону других - на этот раз на УЕФА. Но в любом случае к музыкальным вкусам наших игроков, которые к тому же представляют честь страны, есть большие вопросы. Поэтому мы решили помочь украинской национальной сборной с плейлистом на Евро-2020. Через него проходит любовь к Родине и необходимый заряд мотивации на новые свершения. Есть и лирические хиты для отдыха между боями. Словом, этот плейлист понадобится нашим парням гораздо больше, чем треки Моргенштерна.
Нажимайте на три полосочки в правом верхнем углу видео, чтобы открыть весь плейлист. Или прослушивайте все композиции одна за одной.
Треклист:
1. Тарас Петриненко - Україна
2. Квітка Цисик - Я піду в далекі гори
3. Ватра - Ой зелене жито, зелене
4. Павло Зібров - Мертві бджоли не гудуть
5. Андрій Миколайчук - Піду втоплюся
6. Оксана Білозір - Не в тому річ
7. Віктор Павлік - Шикидим
8. Олександр Пономарьов - З ранку до ночі
9. Алла Кудлай - Коханка
10. Михайло Поплавський - Юний орел
11. Назарій Яремчук - Гай, зелений гай
12. Іван Попович - Василина
13. Руслана - Знаю я
14. Надія Шестак - Сину, сину, ангел мій
15. Пiккардiйська Терцiя - Старенький Трамвай
16. Тінь сонця - Їхали козаки
17. Іво Бобул, Лілія Сандулеса - А липи цвітуть
18. Микола Мозговий - Минає день, минає ніч
19. Enej - Біля тополі
20. Микола Гнатюк - Смерека
21. Скрябін - Старі фотографії
22. Воплі Відоплясова - Танцi
23. Океан Ельзи - Там, де нас нема
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