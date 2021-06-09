Мы собрали плейлист для сборной Украины. В нем только легендарные хиты

Украинская национальная сборная здорово вляпалась с официальным плейлистом накануне Евро-2020. УАФ по классической схеме попыталась замять историю и перевести стрелки в сторону других - на этот раз на УЕФА. Но в любом случае к музыкальным вкусам наших игроков, которые к тому же представляют честь страны, есть большие вопросы. Поэтому мы решили помочь украинской национальной сборной с плейлистом на Евро-2020. Через него проходит любовь к Родине и необходимый заряд мотивации на новые свершения. Есть и лирические хиты для отдыха между боями. Словом, этот плейлист понадобится нашим парням гораздо больше, чем треки Моргенштерна.

Нажимайте на три полосочки в правом верхнем углу видео, чтобы открыть весь плейлист. Или прослушивайте все композиции одна за одной.

Треклист:

1. Тарас Петриненко - Україна

2. Квітка Цисик - Я піду в далекі гори

3. Ватра - Ой зелене жито, зелене

4. Павло Зібров - Мертві бджоли не гудуть

5. Андрій Миколайчук - Піду втоплюся

6. Оксана Білозір - Не в тому річ

7. Віктор Павлік - Шикидим

8. Олександр Пономарьов - З ранку до ночі

9. Алла Кудлай - Коханка

10. Михайло Поплавський - Юний орел

11. Назарій Яремчук - Гай, зелений гай

12. Іван Попович - Василина

13. Руслана - Знаю я

14. Надія Шестак - Сину, сину, ангел мій

15. Пiккардiйська Терцiя - Старенький Трамвай

16. Тінь сонця - Їхали козаки

17. Іво Бобул, Лілія Сандулеса - А липи цвітуть

18. Микола Мозговий - Минає день, минає ніч

19. Enej - Біля тополі

20. Микола Гнатюк - Смерека

21. Скрябін - Старі фотографії

22. Воплі Відоплясова - Танцi

23. Океан Ельзи - Там, де нас нема