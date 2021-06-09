Мир треугольников, глубина и стратегическая скорость: Тактика в последнем матче Украины перед Евро

Сборная Украины в своем последнем спарринге перед Евро-2020 разгромила национальную команду Кипра. Этот матч добавил уверенности как команде, так и ее болельщикам. Постараемся разобраться в фазовых перестроениях и главных тактических нюансах игры.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко, сообщил, что не рассматривает встречу с Кипром, как генеральную репетицию к первому на чемпионате Европы матчу с Нидерландами. Важно было дать игровое время тем футболистам, которым оно было больше необходимо. К тому же это была последняя возможность проверить в деле отдельных исполнителей на определенных позициях.

К матчу с Кипром не готовились лишь Цыганков и Тымчик. Очевидно, что тренерский штаб планировал в очередной раз проверить в деле Тымчика, но в связи с проблемами последнего со здоровьем Шевченко был вынужден искать альтернативные варианты. Разумеется, позиция правого фулбека забронирована Александром Караваевым. В данном случае речь шла о поиске запасного варианта в случае, если Тымчик окажется не готов. Выбор пал на Забарного, который впервые в своей профессиональной карьере сыграл правого защитника. Слева действовал Соболь. За центр обороны на этот раз отвечала пара центрбеков из "Шахтера" – Кривцов - Матвиенко.

Место в воротах занял опытный Андрей Пятов, для которого, вполне возможно, это был прощальный матч в составе национальной сборной. Думаю, что на Евро первым номером будет Бущан, а появление в рамке Пятова было запланированным. Похоже, что еще на старте сборов тренерским штабом было решено дать каждому вратарю по одному полному спаррингу.

Модель игры сборной Украины в противостоянии с киприотами была одним из важнейших вопросов перед матчем. Похоже, что Шевченко окончательно определился с выбором в пользу давно отлаженной системы игры. Хотя, стартовый состав порождал некоторые сомнения по этому поводу. Наличие трех номинальных центральных защитников подталкивал к мыслям о варианте с гибридной схемой, в которой Соболь при атакующих действиях поднимается вверх, а Забарный с центрбеками составляет тройку.

На практике все было намного прозаичней. Сборная сыграла абсолютно так же, как и в матче с Северной Ирландией, что дает основания полагать, что мы все-таки возвращаемся к базовой схеме – 4-3-3. Эксперименты с ассиметричными и гибридными структурами не были напрасными. Это только разнообразило тактический арсенал национальной команды. Но, судя по последним перед Евро спаррингам, наша основная модель – 4-3-3. Как показало время, именно эта структура позволяет наиболее эффективно придерживаться основных принципов позиционной игры в атаке. Она также наиболее эффективна и в фазе игры без мяча. Позиции игроков в структуре позволяют успешно задействовать такой важный аспект в игре команды Шевченко, как контрпрессинг.

Не лучшая форма Степаненко заставляет тренеров сборной искать другие варианты на позицию условной "шестерки". Во всех трех спаррингах по одному выходу в старте помимо Тараса имели Сидорчук и Макаренко. В матче с Кипром была очередь последнего. Впервые на сборах вместе на поле вышли два основных инсайда – Зинченко и Малиновский. Место в составе Яремчука не подвергается сомнениям. На правом фланге атаки утолять голод игрового времени продолжил опытный Ярмоленко, а слева в очередной раз вышел стремительно прогрессирующий Зубков.

Украина – Кипр - 4:0

Голы: Андрей Ярмоленко 36 (пен.), Александр Зинченко 45+2 (пен.), Роман Яремчук 59, Андрей Ярмоленко 65

Украина: Пятов – Забарный, Матвиенко (Караваев 61), Кривцов, Соболь – Макаренко (Степаненко 46), Зинченко, Малиновский (Судаков 67) – Ярмоленко (Шапаренко 70), Яремчук (Беседин 67), Зубков (Марлос 46)

Кипр: Панайи - Янну, Сотириу, Каро - Авраам (Кусулос 46), Кириаку (Захариу 69), Артиматас (Гогич 79), Панайоту – Папулис (Кастанос 61), Илиа (Христофи 46), Питтас (Лоизу 84)

Удаление: Панайоту 36 (прямая красная)

Удары (в створ) – 23(12):5(1)

– 23(12):5(1) Владение – 69%:31%

– 69%:31% Точность передач – 92%:68%

– 92%:68% Фолы – 9:9

Весь матч прошел при подавляющем игровом и территориальном преимуществе хозяев поля. Красная карточка Панайоту лишь усугубила и без того тяжелое положение сборной Кипра. Разумеется, для спарринга было бы лучше, если бы арбитр не удалял футболиста, но у судьи свои интересы – хладнокровное и объективное исполнение своих обязанностей.

Следует отметить, что наши 4-3-3 имеют свои отличительные от классического варианта черты. В развитии позиционных атак опорник не садится в линию к центрбекам для розыгрыша мяча. Центральные защитники действуют достаточно узко. Фулбеки не поднимаются вверх для создания ширины атак. В первой и второй фазе позиционных атак команда сохраняет базовую структуру. Это добавляет надежности при розыгрыше на своей половине поля. Вратарь, четверка защитников и опорник контролируют мяч и продвигают его во вторую треть поля.

Если удается спровоцировать прессинг оппонентов, то защитники часто ищут вектор для передачи на инсайдов в свободные зоны между линиями. Также популярным вариантом развития событий в данных условиях являются забросы за спины защитникам команды соперника. Этот аспект активно практиковался и в матче с Северной Ирландией. Передачи в глубину принесли немало неприятностей Кипру. Начиная от травмы вратаря, заканчивая первым пенальти и удалением. Помимо этого были еще перспективные ситуации.

В конструктивной фазе игры - опорник, в данном случае Макаренко, играл очень важну роль. По сути, он соединял все условные треугольники. Эта фигура является основной в геометрии сборной Украины.

На схеме выше обозначены треугольники, которые образуются между игроками при организации позиционных атак. Синим цветом отмечены основные зоны деятельности инсайдов - Зинченко и Малиновского, которые постоянно открываются в полупространствах. Александр и Руслан часто открываются в недодачу. Очень важно, что в этот момент, синхронно, ближний вингер или форвард атакуют пространство за спинами защитников. Игры в глубину было очень много (не только из центральной зоны, но и с флангов) и это не может не радовать. Также нужно отметить, что успешное создание треугольников создавало условия для ситуаций - два в одного на флангах и полуфлангах.

В финальной трети поля игроки по ситуации могут меняться позициями. Но структура остается прежней. Если инсайд покинул полупространство, эту зону обязательно заполняет партнер. Когда один из фулбеков поднимался высоко в линию атаки, его зону закрывал опорник.

После перерыва и по мере замен структура Украины не претерпевала существенных изменений. Вместо Макаренко вышел Степаненко, Зубкова поменял Марлос, который в тот вечер отмечал свой 33 день рождения. После выхода Караваева, Забарный вернулся в центр обороны и доигрывал матч в паре с Кривцовым. Марлос успел поиграть и правого инвертированного вингера. Зинченко доигрывал матч правым инсайдом. На его место вышел Судаков.

С появлением на поле Караваева, и с учетом численного преимущества, не было смысла держать фулбеков в глубине. Ширину атак во втором тайме создавали Караваев и Соболь, а вингеры смещались в полупространства. Соответственно Степаненко действовал чуть глубже, чем Макаренко в первом тайме.

Спарринги были для сборной возможностью поиска оптимальной модели игры и своего рода аттестацией работы на каждом из отрезков подготовительного периода. Матч с Кипром показал, что команда провела очень эффективные сборы. Стратегическая скорость и общекомандное движение говорят о том, что физические нагрузки были распределены правильно. Убедительные, прежде всего по игре, победы над британцами и киприотами положительно сказались на моральном состоянии команды. Команда вернула уверенность в собственных силах. Не менее важным является завершенный процесс определения с наиболее оптимальной моделью игры.

Однозначно - Украина готова к Евро. Тренерский состав и игроки хорошо поработали на сборах. В Румынии, по словам главного тренера, команда уже не будет под нагрузками. В первую очередь работа будет строиться на поддержании имеющейся формы. Большое внимание будет уделено действиям при стандартных положениях и непосредственной тактической подготовке под каждого соперника.

Из негативных моментов сбора можно отметить лишь низкую реализацию моментов, неопределенность с физическим состоянием Цыганкова и Тымчика, а также оставшийся не закрытым вопрос на позиции опорника. Интегральный уровень готовности Степаненко оставляет желать лучшего. Еще недавно позиции Тараса в центре поля были незыблемыми, но за несколько дней до первого матча на чемпионате Европы мы имеем больше оснований рассчитывать на Сидорчука или Макаренко, которые находятся в лучшей форме и достаточно неплохо проявили себя в спаррингах.

Существует мнение, что низкий уровень оппонентов в товарищеских матчах не пойдет на пользу сборной. На мой взгляд, Украина в Лиге Наций вдоволь наигралась с топовыми командами. После этих матчей команда Шевченко достаточно серьезно отошла от своих принципов игры, что впоследствии сказалось в квалификации к ЧМ-2022. Серьезные обновления системы игры лишили сборную былой интенсивности. Сейчас "сине-желтые" вернулись к прежним командным скоростям и взаимопониманию на поле.

Оптимизм внушает тот факт, что в нынешнем варианте сборной практически нет незаменимых игроков. Достойные варианты имеются на все позиции. Хотя, если говорить о наиболее оптимальном составе на данный момент, лично мне он видится таким: Бущан – Караваев, Забарный (Кривцов), Матвиенко, Миколенко – Сидорчук (Степаненко) – Малиновский, Зинченко – Ярмоленко (Марлос), Зубков (Марлос) – Яремчук. Возможно, именно в таком сочетании игроков сборная Украины 13 июня выйдет на поле "Йохан Кройф Арены". Сейчас главное, чтобы в оставшееся до старта на Евро время все были здоровы.

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