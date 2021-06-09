Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анатолий Бессмертный: Жду от сборной Украины хороший футбол и выход из группы
Все будут не против
uaf.ua
Главный тренер ФК "Львов", сумевший стать одним из главных "виновников" игрового и турнирного перевоплощения в весенней части сезона-2020/21, поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро-2020.
- Хотелось бы увидеть в исполнении сборной Украины (а я надеюсь, мы это и увидим!) хороший футбол и выход из группы, - говорит Анатолий Бессмертный. - Это главная задача. Ну и, конечно же, как можно дальше продвинуться по турнирной сетке финальной части континентального первенства.
- Кого считаете фаворитами предстоящего чемпионата Европы?
- Я хоть и не прогнозист, но все мы понимаем, какие именно сборные традиционно претендуют на высокие места. Это Германия, Франция, Испания. Может, еще англичане. Считаю, что эти национальные команды будут главными претендентами на победу в Евро-2020. Но как бы там ни было, а я буду «болеть» за сборную Украины. Желаю нашей команде удачи – чтобы все у нее на этом европейском первенстве складывалось как можно успешнее.
Напомним, во вторник, восьмого июня сборная Украины отправилась в Бухарест, где будет базироваться на время Евро. Первый матч команда Шевченко сыграет 13-го июня с Нидерландами.
Популярное сейчас
- Форвард Динамо заинтересовал три испанских клуба
- Верес заявил три стадиона для домашних матчей в УПЛ
- Русин начнет сезон в Днепре-1 - источник
- УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО