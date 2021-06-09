Анатолий Бессмертный: Жду от сборной Украины хороший футбол и выход из группы

Главный тренер ФК "Львов", сумевший стать одним из главных "виновников" игрового и турнирного перевоплощения в весенней части сезона-2020/21, поделился своими ожиданиями от предстоящего Евро-2020.

- Хотелось бы увидеть в исполнении сборной Украины (а я надеюсь, мы это и увидим!) хороший футбол и выход из группы, - говорит Анатолий Бессмертный. - Это главная задача. Ну и, конечно же, как можно дальше продвинуться по турнирной сетке финальной части континентального первенства.

- Кого считаете фаворитами предстоящего чемпионата Европы?

- Я хоть и не прогнозист, но все мы понимаем, какие именно сборные традиционно претендуют на высокие места. Это Германия, Франция, Испания. Может, еще англичане. Считаю, что эти национальные команды будут главными претендентами на победу в Евро-2020. Но как бы там ни было, а я буду «болеть» за сборную Украины. Желаю нашей команде удачи – чтобы все у нее на этом европейском первенстве складывалось как можно успешнее.

Напомним, во вторник, восьмого июня сборная Украины отправилась в Бухарест, где будет базироваться на время Евро. Первый матч команда Шевченко сыграет 13-го июня с Нидерландами.