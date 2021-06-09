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Шевченко: Луческу однозначно помогает украинским футболистам прогрессировать

Национальная сборная Украины
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Шевченко отметил роль специалиста для сборной Украины

Шевченко: Луческу однозначно помогает украинским футболистам прогрессировать

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Бухаресте.

- Очень приятно, что нас тепло встретили в Бухаресте. Большое спасибо организаторам за прием. Также расположение сборной уже посетил Мирча Луческу. Ребята хорошо разместились. Мы очень довольны условиями.

- Почему вы решили прибыть в Бухарест так рано? Общались ли вы с бывшим игроком киевского "Динамо" Флорин Чернат?

- Мы рады быть здесь. Организация и отель замечательные. Мы контактируем с Чернатом, он помогает моей команде.

- Насколько важна для вас работа Мирчи Луческу в "Динамо"?

- Мирча провел отличную работу, выиграв чемпионат, команда демонстрировала отличную игру. В сборной Украины традиционно больше игроков представляют "Динамо" и "Шахтер". Луческу работал в обоих клубах, он - один из самых успешных тренеров в Украине. Безусловно, он помогает украинским футболистам прогрессировать.

- О чем вы говорили с Луческу?

- Прежде всего он приехал к нам, чтобы поздравить. Мирча работает в Украине. Он понимает, что ему не нужно быть вовлеченным в нашу работу. Конечно, он поможет нам, если что-то понадобится. Но мы с командой здесь делаем другую работу накануне турнира.

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- Чувствуете ли вы, что волнения с каждым днем ​​растет? Или команда готова наслаждаться Евро вполне?

- Некоторое давление игроки будут чувствовать. Но это приятный давление, поскольку финальная часть Евро - один из самых ответственных моментов. Ребята должны насладиться этим ощущением и справиться с ним. Мы не нагнетаем обстановку, работаем по разработанному плану. У нас есть несколько дней для того, чтобы лучше подготовиться, мы будем максимально их использовать. Готовимся к первой игре, которая будет очень важной.

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- Перед стартом Евро сборная Украины одержала две победы в спаррингах. Довольны ли вы финальным этапом подготовки?

- Я доволен тем, как команда прошла этот 21 день. Ребята были под нагрузками, и когда мы уже выходили из-под них, то увидели свежесть в команды, особенно в последнем матче. Я доволен игрой с Кипром", - отметил Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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