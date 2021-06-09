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Шевченко: Луческу однозначно помогает украинским футболистам прогрессировать
Шевченко отметил роль специалиста для сборной Украины
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в Бухаресте.
- Очень приятно, что нас тепло встретили в Бухаресте. Большое спасибо организаторам за прием. Также расположение сборной уже посетил Мирча Луческу. Ребята хорошо разместились. Мы очень довольны условиями.
- Почему вы решили прибыть в Бухарест так рано? Общались ли вы с бывшим игроком киевского "Динамо" Флорин Чернат?
- Мы рады быть здесь. Организация и отель замечательные. Мы контактируем с Чернатом, он помогает моей команде.
- Насколько важна для вас работа Мирчи Луческу в "Динамо"?
- Мирча провел отличную работу, выиграв чемпионат, команда демонстрировала отличную игру. В сборной Украины традиционно больше игроков представляют "Динамо" и "Шахтер". Луческу работал в обоих клубах, он - один из самых успешных тренеров в Украине. Безусловно, он помогает украинским футболистам прогрессировать.
- О чем вы говорили с Луческу?
- Прежде всего он приехал к нам, чтобы поздравить. Мирча работает в Украине. Он понимает, что ему не нужно быть вовлеченным в нашу работу. Конечно, он поможет нам, если что-то понадобится. Но мы с командой здесь делаем другую работу накануне турнира.
- Чувствуете ли вы, что волнения с каждым днем растет? Или команда готова наслаждаться Евро вполне?
- Некоторое давление игроки будут чувствовать. Но это приятный давление, поскольку финальная часть Евро - один из самых ответственных моментов. Ребята должны насладиться этим ощущением и справиться с ним. Мы не нагнетаем обстановку, работаем по разработанному плану. У нас есть несколько дней для того, чтобы лучше подготовиться, мы будем максимально их использовать. Готовимся к первой игре, которая будет очень важной.
- Перед стартом Евро сборная Украины одержала две победы в спаррингах. Довольны ли вы финальным этапом подготовки?
- Я доволен тем, как команда прошла этот 21 день. Ребята были под нагрузками, и когда мы уже выходили из-под них, то увидели свежесть в команды, особенно в последнем матче. Я доволен игрой с Кипром", - отметил Шевченко.
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