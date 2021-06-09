У ТК Футбол на время Евро может появиться новый эксперт

В преддверии старта финальной части Евро-2020 телеканал "Футбол" расширяет состав своих экспертов.

Так, экс-тренеру " Львова " Богдану Блавацкому предложили стать экспертом телеканала "Футбол" во время финальной части чемпионата Европы.

Пока что уточняется, это будет работа в студии перед матчами, в перерыве и после финального свистка, или участие в новом проекте телеканала "FAN TALK" - студии во время поединков.

Напомним, что кроме "Львова", Богдан Блавацкий тренировал "Прикарпатье", "Подолье", "Оболонь", винницкую "Ниву", "Волынь" и ряд польских команд.