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У ТК Футбол на время Евро может появиться новый эксперт

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Предложение поступило Богдану Блавацкому

У ТК Футбол на время Евро может появиться новый эксперт

pfclviv.com

Новина українською

В преддверии старта финальной части Евро-2020 телеканал "Футбол" расширяет состав своих экспертов.

Так, экс-тренеру "Львова" Богдану Блавацкому предложили стать экспертом телеканала "Футбол" во время финальной части чемпионата Европы.

Пока что уточняется, это будет работа в студии перед матчами, в перерыве и после финального свистка, или участие в новом проекте телеканала "FAN TALK" - студии во время поединков.

Напомним, что кроме "Львова", Богдан Блавацкий тренировал "Прикарпатье", "Подолье", "Оболонь", винницкую "Ниву", "Волынь" и ряд польских команд.

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В статье: ФК Львов Телеканал Футбол1/2/3 Богдан Блавацкий
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Комментарии (3)
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sergei2020 (Черновцы)
09.06.2021 в 17:57
Маріша Блохіна!!!!
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
09.06.2021 в 18:04
Тільки вона не "Маріша", а Іриша.
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+1
0
sergei2020 (Черновцы)
09.06.2021 в 18:49
Точно!
0
0


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