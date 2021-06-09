Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У ТК Футбол на время Евро может появиться новый эксперт
Предложение поступило Богдану Блавацкому
pfclviv.com
В преддверии старта финальной части Евро-2020 телеканал "Футбол" расширяет состав своих экспертов.
Так, экс-тренеру "
Пока что уточняется, это будет работа в студии перед матчами, в перерыве и после финального свистка, или участие в новом проекте телеканала "FAN TALK" - студии во время поединков.
Напомним, что кроме "Львова", Богдан Блавацкий тренировал "Прикарпатье", "Подолье", "Оболонь", винницкую "Ниву", "Волынь" и ряд польских команд.
Популярное сейчас
- Сразу три клуба интересуются футболистом Динамо
- Евро-2020: где в Украине покажут матчи группового этапа и раунда плей-офф
- Форвард Динамо заинтересовал три испанских клуба
- УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО