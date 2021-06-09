  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Форма сборной одобрена УЕФА. Какая может быть полемика?
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Форма сборной одобрена УЕФА. Какая может быть полемика?

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Андрей Николаевич расставил все точки над і

Шевченко: Форма сборной одобрена УЕФА. Какая может быть полемика?

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции из России на новую форму сборной Украины на Евро-2020.

- Что вы можете сказать о полемике вокруг новой формы сборной Украины и о реакции на нее в России?

- Наверное, вы имеете неточную информацию. Какая полемика? Эта форма была одобрена УЕФА, не вижу здесь причин для каких-то споров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
09.06.2021 в 18:02
Нет полемики, есть северное сияние красного цвета...
Ответить
+4
-1
DesnaUA (Чернигов)
09.06.2021 в 19:11
Да,палает знатно...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...