Национальная сборная Украины
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Шевченко: Форма сборной одобрена УЕФА. Какая может быть полемика?
Андрей Николаевич расставил все точки над і
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Главный тренер
- Что вы можете сказать о полемике вокруг новой формы сборной Украины и о реакции на нее в России?
- Наверное, вы имеете неточную информацию. Какая полемика? Эта форма была одобрена УЕФА, не вижу здесь причин для каких-то споров.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.06.2021 в 18:02
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DesnaUA (Чернигов)
09.06.2021 в 19:11
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