Шевченко: Форма сборной одобрена УЕФА. Какая может быть полемика?

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции из России на новую форму сборной Украины на Евро-2020.

- Что вы можете сказать о полемике вокруг новой формы сборной Украины и о реакции на нее в России?

- Наверное, вы имеете неточную информацию. Какая полемика? Эта форма была одобрена УЕФА, не вижу здесь причин для каких-то споров.