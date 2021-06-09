Национальная сборная Украины
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Зеленский: Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО
А за кого в пятницу будете болеть вы?
fcdynamo.kiev.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет начала
"Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО", – написал Зеленский в Инстаграме, выставив фото в новой футболке сборной Украины.
Напомним, что в пятницу, 11 июня в матче-открытии сыграют сборные Италии и Турции.
Сборная Украины свой первый матч на турнире проведет 13 июня – против Нидерландов.
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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
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royalstas (Вінниця)
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