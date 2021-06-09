Зеленский: Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет начала Евро-2020 .

"Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО", – написал Зеленский в Инстаграме, выставив фото в новой футболке сборной Украины.

Напомним, что в пятницу, 11 июня в матче-открытии сыграют сборные Италии и Турции.

Сборная Украины свой первый матч на турнире проведет 13 июня – против Нидерландов.