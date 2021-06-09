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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зеленский: Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

А за кого в пятницу будете болеть вы?

Зеленский: Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет начала Евро-2020.

"Ждем пятницу. На этот раз – не из-за СНБО", – написал Зеленский в Инстаграме, выставив фото в новой футболке сборной Украины.

Напомним, что в пятницу, 11 июня в матче-открытии сыграют сборные Италии и Турции.

Сборная Украины свой первый матч на турнире проведет 13 июня – против Нидерландов.

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В статье: Украина Владимир Зеленский
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Комментарии (5)
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Smooth da Hustler (Львів)
09.06.2021 в 19:09
Заєбал нефартовый карлик, иди лучше поработай лентяй
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0
0
royalstas (Вінниця)
09.06.2021 в 18:49
Ти можеш покинути 95 квартал і стати президентом але девяносто пятий квартал тебе не залишить.....
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+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
09.06.2021 в 18:49
От йому вчора-позавчора цю футболку подарували, от де воно оце в ній шариться??? Сук..а тобі більше діла немає? У тебе війна, за рік від корони вмерло десятки тисяч, економіка в жоп.і, а воно п'ятниці чекає. Нах..уя тобі п'ятниця? Іди на роботу прямо зараз, падло!
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
09.06.2021 в 18:43
Чому в цього уїба_на є час на лігу смєха, Буковель, Одесу, футбол...? Коли воно ділом займеться? Що не день, то зашквар. А воно дебільне живе наче президент Данії, мінімум
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.06.2021 в 18:30
та пошел на нахй вместе со своими клоунами из рнбо, предур)
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+3
-3


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