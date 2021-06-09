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Национальная сборная Украины

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Де Лигт может пропустить матч против Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник уже тренируется, но играть пока не готов

Де Лигт может пропустить матч против Украины

Новина українською

Защитник сборной Нидерландов Матейс Де Лигт может пропустить первый матч своей команды на Евро-2020 – против сборной Украины.

Защитник в субботу получил повреждение паха, однако уже вернулся к тренировкам.

Футболист два дня тренировался с командой, однако в щадящем режиме – так, сегодня центрбек не учувствовал в двухсторонке.

Медицинский персонал сборной пытается подготовить футболиста к 13 июня, однако говорить о том, что Де Лигт сыграет с Украиной преждевременно. Также есть вероятность, что если игрока и смогут поставить на ноги, тренерский штаб захочет поберечь Матейса для дальнейших матчей.

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В статье: Украина Нидерланды Матейс де Лигт
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
09.06.2021 в 20:23
Де Бург планує виграти у нас 3:1, так нехай прибереже своїх лідерів на наступні матчі.
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