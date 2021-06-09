Де Лигт может пропустить матч против Украины

Защитник сборной Нидерландов Матейс Де Лигт может пропустить первый матч своей команды на Евро-2020 – против сборной Украины.

Защитник в субботу получил повреждение паха, однако уже вернулся к тренировкам.

Футболист два дня тренировался с командой, однако в щадящем режиме – так, сегодня центрбек не учувствовал в двухсторонке.

Медицинский персонал сборной пытается подготовить футболиста к 13 июня, однако говорить о том, что Де Лигт сыграет с Украиной преждевременно. Также есть вероятность, что если игрока и смогут поставить на ноги, тренерский штаб захочет поберечь Матейса для дальнейших матчей.