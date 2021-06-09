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Зинченко вошел в топ-30 по количеству матчей за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр сыграл за национальную команду уже 39 матчей

Зинченко вошел в топ-30 по количеству матчей за сборную Украины

uaf.ua

Новина українською

Товарищеский поединок против Кипра, (4:0), внес коррективы в реестр гвардейцев сборной Украины.

Андрей Пятов сыграл свой 97-й матч в составе "сине-желтых" и на расстояние одного шага приблизился к четвертой позиции в рейтинге, которую занимает Олег Гусев (98 поединков).

Андрей Ярмоленко провел 94-ю встреча за сборную Украины и закрепился на шестом месте в реестре.

На расстоянии одного матча до 14 позиции, которую занимает Владислав Ващук (63 игры), находится Тарас Степаненко, записавший на свой счет 62-й поединок за национальную команду.

Наконец, встреча с Кипром стала 39-й за "сине-желтых" для Александра Зинченко. Полузащитник вошел в топ-30 гвардейцев, догнав Владимира Езерского.

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В статье: Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Украина Александр Зинченко Александр Пятов
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Источник:
УАФ

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