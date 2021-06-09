Зинченко вошел в топ-30 по количеству матчей за сборную Украины

Товарищеский поединок против Кипра, (4:0), внес коррективы в реестр гвардейцев сборной Украины .

Андрей Пятов сыграл свой 97-й матч в составе "сине-желтых" и на расстояние одного шага приблизился к четвертой позиции в рейтинге, которую занимает Олег Гусев (98 поединков).

Андрей Ярмоленко провел 94-ю встреча за сборную Украины и закрепился на шестом месте в реестре.

На расстоянии одного матча до 14 позиции, которую занимает Владислав Ващук (63 игры), находится Тарас Степаненко, записавший на свой счет 62-й поединок за национальную команду.

Наконец, встреча с Кипром стала 39-й за "сине-желтых" для Александра Зинченко. Полузащитник вошел в топ-30 гвардейцев, догнав Владимира Езерского.