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Зинченко вошел в топ-30 по количеству матчей за сборную Украины
Александр сыграл за национальную команду уже 39 матчей
uaf.ua
Товарищеский поединок против Кипра, (4:0), внес коррективы в реестр гвардейцев
Андрей Пятов сыграл свой 97-й матч в составе "сине-желтых" и на расстояние одного шага приблизился к четвертой позиции в рейтинге, которую занимает Олег Гусев (98 поединков).
Андрей Ярмоленко провел 94-ю встреча за сборную Украины и закрепился на шестом месте в реестре.
На расстоянии одного матча до 14 позиции, которую занимает Владислав Ващук (63 игры), находится Тарас Степаненко, записавший на свой счет 62-й поединок за национальную команду.
Наконец, встреча с Кипром стала 39-й за "сине-желтых" для Александра Зинченко. Полузащитник вошел в топ-30 гвардейцев, догнав Владимира Езерского.
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