  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины провела свою первую тренировку в Бухаресте - ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины провела свою первую тренировку в Бухаресте - ФОТО

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Команда начала работу в Румынии

Сборная Украины провела свою первую тренировку в Бухаресте - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины провела свою первую тренировку в Бухаресте.

После пресс-конференции Андрея Шевченко по возвращении в отель у сборной было теоретическое занятие - началась подготовка к первому матчу на турнире. А уже вечером команда выехала на свою первую тренировку на стадионе «Волунтари», что является официальной тренировочной базой сине-желтых на Евро.

После дня переезда занятия имело втягивающий характер. Также тренерский штаб уже начинает подстраивать подготовку под конкретного оппонента, матчем с которым украинцы откроют свое выступление на турнире.

Завтра у национальной команды - две тренировки. После утреннего занятия два игрока сборной - Тарас Степаненко и Виталий Миколенко - встретятся с представителями СМИ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...