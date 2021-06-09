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Сборная Украины провела свою первую тренировку в Бухаресте - ФОТО
Команда начала работу в Румынии
Фото Павла Кубанова - УАФ
После пресс-конференции Андрея Шевченко по возвращении в отель у сборной было теоретическое занятие - началась подготовка к первому матчу на турнире. А уже вечером команда выехала на свою первую тренировку на стадионе «Волунтари», что является официальной тренировочной базой сине-желтых на Евро.
После дня переезда занятия имело втягивающий характер. Также тренерский штаб уже начинает подстраивать подготовку под конкретного оппонента, матчем с которым украинцы откроют свое выступление на турнире.
Завтра у национальной команды - две тренировки. После утреннего занятия два игрока сборной - Тарас Степаненко и Виталий Миколенко - встретятся с представителями СМИ.
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