Сборная Украины провела свою первую тренировку в Бухаресте - ФОТО

Сборная Украины провела свою первую тренировку в Бухаресте.

После пресс-конференции Андрея Шевченко по возвращении в отель у сборной было теоретическое занятие - началась подготовка к первому матчу на турнире. А уже вечером команда выехала на свою первую тренировку на стадионе «Волунтари», что является официальной тренировочной базой сине-желтых на Евро.

После дня переезда занятия имело втягивающий характер. Также тренерский штаб уже начинает подстраивать подготовку под конкретного оппонента, матчем с которым украинцы откроют свое выступление на турнире.

Завтра у национальной команды - две тренировки. После утреннего занятия два игрока сборной - Тарас Степаненко и Виталий Миколенко - встретятся с представителями СМИ.