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Макаренко: Начали готовиться к матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро
Команда Шевченко сыграет первую игру 13 июня
Скриншот: УАФ
Защитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился впечатлениями о первой тренировке в Бухаресте.
"Нас очень тепло встретили, позитивные эмоции у всех. Чувствуем себя как дома, хорошая атмосфера в гостинице, прекрасное тренировочное поле. Сегодня (9 июня коммент. - прим.) первый день здесь, довольно такой втягивающий, все в прекрасном настроении.
Начали готовиться к ближайшему матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро. Была уже одна теория по нидерландской команде, посмотрели общие направления их игры", - сказал Макаренко.
Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Первый матч группового этапа турнира команда Андрея Шевченко проведет против сборной Нидерландов в воскресенье, 13 июня.
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