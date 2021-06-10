Макаренко: Начали готовиться к матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился впечатлениями о первой тренировке в Бухаресте.

"Нас очень тепло встретили, позитивные эмоции у всех. Чувствуем себя как дома, хорошая атмосфера в гостинице, прекрасное тренировочное поле. Сегодня (9 июня коммент. - прим.) первый день здесь, довольно такой втягивающий, все в прекрасном настроении.

Начали готовиться к ближайшему матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро. Была уже одна теория по нидерландской команде, посмотрели общие направления их игры", - сказал Макаренко.