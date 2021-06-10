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Макаренко: Начали готовиться к матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро

Национальная сборная Украины
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Команда Шевченко сыграет первую игру 13 июня

Макаренко: Начали готовиться к матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро

Скриншот: УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Евгений Макаренко поделился впечатлениями о первой тренировке в Бухаресте.

"Нас очень тепло встретили, позитивные эмоции у всех. Чувствуем себя как дома, хорошая атмосфера в гостинице, прекрасное тренировочное поле. Сегодня (9 июня коммент. - прим.) первый день здесь, довольно такой втягивающий, все в прекрасном настроении.

Начали готовиться к ближайшему матчу с Нидерландами, уже чувствуется атмосфера Евро. Была уже одна теория по нидерландской команде, посмотрели общие направления их игры", - сказал Макаренко.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Первый матч группового этапа турнира команда Андрея Шевченко проведет против сборной Нидерландов в воскресенье, 13 июня.

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В статье: Украина Евгений Макаренко Евро-2020
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Источник:
ТК Футбол

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