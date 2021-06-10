Делегация УАФ отправится в Амстердам на матч Украина - Нидерланды в скромном составе

Первый матч в рамках финальной части Евро-2020 сборная Украины проведет в Амстердаме.

Из-за жёстких карантинных мер местные власти так и не допустили на поединок болельщиков из Украины.

Официальная делегация vip-персон из Киева в Амстердам тоже отправится в умеренном составе из 8-10 человек. Официальные лица из Украины прилетят в Амстердам в день матча и после игры вернутся в Киев.

В свою очередь поддержка функционеров сборной на втором и третьем матчах против Австрии и Северной Македонии в Бухаресте будет уже более внушительной – порядка 80 человек.

Напомним, что сборная Украины во время чемпионата Европы будет базироваться в столице Румынии Бухаресте. На групповом этапе Евро-2020 команда Шевченко сыграет с Нидерландами (13 июня, Амстердам), Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест).