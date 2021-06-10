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Делегация УАФ отправится в Амстердам на матч Украина - Нидерланды в скромном составе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Официальных vip-персон будет всего 8-10 человек

Делегация УАФ отправится в Амстердам на матч Украина - Нидерланды в скромном составе

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Первый матч в рамках финальной части Евро-2020 сборная Украины проведет в Амстердаме.

Из-за жёстких карантинных мер местные власти так и не допустили на поединок болельщиков из Украины.

Официальная делегация vip-персон из Киева в Амстердам тоже отправится в умеренном составе из 8-10 человек. Официальные лица из Украины прилетят в Амстердам в день матча и после игры вернутся в Киев.

В свою очередь поддержка функционеров сборной на втором и третьем матчах против Австрии и Северной Македонии в Бухаресте будет уже более внушительной – порядка 80 человек.

Напомним, что сборная Украины во время чемпионата Европы будет базироваться в столице Румынии Бухаресте. На групповом этапе Евро-2020 команда Шевченко сыграет с Нидерландами (13 июня, Амстердам), Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест).

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В статье: Украина Нидерланды УАФ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 09:04
И что это за випы?
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