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Караваев: Есть небольшое волнение, так как уже скоро официальные игры
Команда Шевченко готовится к старту чемпионата Европы
Скриншот: УАФ
Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал об адаптации национальной команды в Бухаресте.
"Газон в отличном состоянии. Такой уютный, компактный стадион. Все что нужно для того, чтобы хорошо и качественно подготовиться к матчам – есть. Условия отличные.
Быстро долетели в Румынию, почти сразу поехали в гостиницу. Нам дали время восстановиться после переезда. В среду была небольшая теория, потихоньку разбираем соперника и готовимся к ближайшему матчу. Набираем полный ход перед Евро. Все мысли уже о предстоящей игре.
Есть ли волнение? Есть небольшое легкое переживание, потому что уже скоро официальные игры. Чувствуется ответственность, хочется, чтобы вся команда себя проявила и показала максимум своих возможностей. Нужно разобрать предыдущие игры и не допускать ошибок, которые у нас были. Нужно добиваться результата, из-за этого в подсознании где-то и переживаем. Думаю, за 1-2 дня втянемся и будем полностью сконцентрированы на игре", – сказал Караваев.
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