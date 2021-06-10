Национальная сборная Украины
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Мастер-класс от коуча сборной Украины. ВИДЕО, как Шевченко помог завязать галстук Марлосу
Андрей Шевченко мастер на все руки
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед отъездом в румынский Бухарест сборная Украины в полном составе участвовала в фотосессии. Правда Марлос немного опоздал на нее.
Футболист растерялся, так как не мог завязать галстук. Однако на помощь пришел главный тренер Андрей Шевченко, который быстро решил этот вопрос.
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Источник:YouTube
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