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Мастер-класс от коуча сборной Украины. ВИДЕО, как Шевченко помог завязать галстук Марлосу

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Андрей Шевченко мастер на все руки

Мастер-класс от коуча сборной Украины. ВИДЕО, как Шевченко помог завязать галстук Марлосу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Перед отъездом в румынский Бухарест сборная Украины в полном составе участвовала в фотосессии. Правда Марлос немного опоздал на нее.

Футболист растерялся, так как не мог завязать галстук. Однако на помощь пришел главный тренер Андрей Шевченко, который быстро решил этот вопрос.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Марлос
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