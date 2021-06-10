Судаков отметил заслугу Ротаня в попадании молодых игроков в сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал, какова заслуга Руслана Ротаня в его вызове в национальную команду.

"Впечатления от участия в контрольных играх остались самые положительные. Был счастлив, что дебютировал в сборной, радовался каждому следующему матчу. Конечно, мог бы сыграть лучше в плане каких-то результативных действий, но в любом случае оценивать свою игру мне не с руки. Лучше пусть это сделают тренеры.

Важно, что общие требования по тактике в первой сборной мне были знакомы — примерно такой же футбол, с такой же игрой в пас, такими же перемещениями ставит в молодежке Руслан Ротань. Заслуга этого тренера в том, что я и многие другие молодые ребята, сейчас находятся в национальной сборной, тоже присутствует.

Безусловно, молодежная сборная Украины провалила в этом году два турнира, в которых участвовала. Это плохо. Но, во-первых, в марте на Antalya Cup нам просто не повезло — по игре мы были предпочтительнее всех команд.

Во-вторых, лучше поставить нужный футбол сейчас, пожертвовать результатом, а потом выстрелить в официальных матчах.

Руслан Петрович нам так и говорит: "Выполняйте все требования, а за результат отвечу я".Он не боится ответственности и всегда повторяет: "Мы хотим, чтобы вы попадали в национальную сборную".

Посмотрите, сколько ребят, которые могли бы выступать за молодежку, были сейчас на сборе первой команды — я, Артем Бондаренко, Анатолий Трубин, Александр Сирота, Илья Забарный. Еще раньше через Руслана Ротаня прошли Николай Шапаренко, Богдан Леднев, Денис Попов. Молодежная сборная сейчас — это как команда из академии серьезного клуба. Главное не столько результат в каком-то турнире, сколько количество выпускников, усвоивших философию игры первой команды", - отметил Судаков.