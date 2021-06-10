УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины

В УАФ пытаются оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины, который запретил УЕФА.

По информации источника в УАФ, сейчас идут переговоры с УЕФА, чтобы надпись "Героям слава" осталась на экипировке украинской команды.

Ранее стало известно, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, так как ООН полностью признает соответствующие границы.

Слова "Слава Украине" также останутся на экипировке, ведь не рассматриваются как политический призыв. А вот "Героям слава" — должен быть убран, поскольку в сочетании с первым он несет явный политический смысл.