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УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Украину обязали убрать лозунг, так как он несет политический смысл

УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

В УАФ пытаются оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины, который запретил УЕФА.

По информации источника в УАФ, сейчас идут переговоры с УЕФА, чтобы надпись "Героям слава" осталась на экипировке украинской команды.

Ранее стало известно, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, так как ООН полностью признает соответствующие границы.

Слова "Слава Украине" также останутся на экипировке, ведь не рассматриваются как политический призыв. А вот "Героям слава" — должен быть убран, поскольку в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

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В статье: Украина УЕФА УАФ
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (18)
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Просто любитель (Днепр)
10.06.2021 в 14:40
Зато теперь будет отмазка плохой игры. Нам запретили надпись под воротничком. И всё нет надписи нет игры. А может ещё и запретят играть
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0
-8
Просто любитель (Днепр)
10.06.2021 в 15:11
А чё вы минусуете? Газпром бабок принесет и нас не допустят до игр. Или вам мало дела со Швейцарией?
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 15:22
Посиди, подумай...
0
-1
Просто любитель (Днепр)
10.06.2021 в 15:31
Засуньте свои минусы себе в о..о. от этого решение УЕФА не поменяет
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.06.2021 в 13:56
Учитывая тот факт, что приветствие - "Слава Украине - Героям Слава!" было общепринятым приветствием в Украине и по всему миру и до 2014 года, ничего убирать с футболки не нужно! Понятное дело, что у кого-то из уефы очень срочно пополнился банковский счет на не маленькую сумму, но Украину это волновать не должно! Потому что, красный цвет - это цвет коммунистического террора! И тогда Украина вправе требовать от уефы, чтобы мокшанские племена из Забардюрья выбросили свои красные футболки и выступали в цветах ЛГБТ.
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+9
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 14:17
Учитывая тот факт сколько заносят денег с Газпрома в УЕФА, им глубоко по барабану когда появился этот слоган.
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+3
-1
avatar
restbi (Луганск)
10.06.2021 в 13:31
А собственно как правильно держимордам из "уефы" реагировать, если наши клоуны под куполом в верховной зраде после 8 лет не могут законодательно назвать войну войной со всеми расстрельными последствиями для коллаборантов и ввести военное положение в отдельных регионах? А на то, чтобы законодательно закрепить символику и геральдику у них тем более сил нет. Поэтому и воспринимается это как приписка на школьной лавке. Нам понятно, а им в уефе пох., лишь бы другие не возбуждались. Так что наброски Павелко и понты, что я и юристы всё перетёрли не прокатит. Слова с московии -аргумент, слова павелко -просто пиар.В который раз бездарность опустили. Лично я не удивляюсь.
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+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.06.2021 в 13:31
Хотелось бы такую футболку.
Ответить
+4
-2
magnum power (БОМЖ)
10.06.2021 в 13:54
заказал её на сайте вчера. ещё не отправляли.
Ответить
+1
-1
dmitroj88
10.06.2021 в 13:27
Пусть Сурок через Мертверчука обкашляет вопросик чтобы козломордые не плакали...
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+2
-3
Некр!т (Дзвонимісто)
10.06.2021 в 15:14
а може рудий запустить гудок пару разів о 12.00
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0
0
magnum power (БОМЖ)
10.06.2021 в 13:26
як хтось слушно зауважив, політика - це вплив запоребрікових чиновників на рішення уєфа, які самі стверджували дизайн футболки. удачі нашим!
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+4
-1
avatar
zloyded (Киев)
10.06.2021 в 13:15
Як Паффлін і Ко. вміють вести перемовини - ми вже всі давно знаємо!!!
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+4
-1
avatar
restbi (Луганск)
10.06.2021 в 13:15
Так кому верить юр. департаменту под рукой Павелко, что они всё согласовали детально или продажной Уефа?
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+3
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.06.2021 в 13:12
Если не оставят, павелку гнать к еб...ням
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+9
-1
DesnaUA (Чернигов)
10.06.2021 в 13:15
Согласен.Но не оставят 110%, вспомнить Швейцарию.Это так ,в муку пернуть,показать шо мы отреагировали.
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+5
-1
DesnaUA (Чернигов)
10.06.2021 в 13:22
Там уже занесли с газмяса.
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 14:15
У Павелки нет столько денег.
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+2
-1


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