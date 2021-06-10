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Президент РФС Колосков считает недостаточным решение УЕФА по форме сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По его словам никаких контуров и слоганов не должно быть

Президент РФС Колосков считает недостаточным решение УЕФА по форме сборной Украины

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

"Категорически не согласен с решением УЕФА! Что "слава Украине" политический слоган, что "героям слава". Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти.

При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Всё чётко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной.

Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса", — сказал Колосков.

Напомним, ранее за решением УЕФА стало известно, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, так как ООН полностью признает соответствующие границы.

Слова "Слава Украине" также останутся на экипировке, ведь не рассматриваются как политический призыв. А вот "Героям слава" — должен быть убран, поскольку в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

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В статье: Украина Вячеслав Колосков УЕФА РФС Евро-2020
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (15)
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Saturn (Киев)
10.06.2021 в 15:23
Гамнюк старый
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 15:17
То что Россия войну развязала, людей убивает, это не политика, а то что Украина два слова написала про пацанов своих, это просто ужас какое преступление. Конченное это УЕФА.
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+2
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
10.06.2021 в 15:12
Этих упырей надо вообще флага лишить.
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+2
0
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йоперний театр (Наш футбол)
10.06.2021 в 15:07
Убери двухглавую курицу со своих футболок, потом будеш за политику что-то говорить, гражданин третьего рейха. К емблеме сборной Украиньі добавились контурьі страньі. В чем проблема?
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+2
0
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 15:05
А когда это "Героям слава" убрали, что-то я пропусти? На юа-футболе об этом писали?
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 15:01
Хороший гешефт: мы пишем, УЕФА принимает, Россия платит, бабло пополам. Потом мы опять пишем...
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+1
0
aleks68
10.06.2021 в 14:46
поношенный пень колосков считает.посчитай деньги от газмяса для уефа.не подохла ещё гнида
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+3
-2
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donkrot (Донецк)
10.06.2021 в 14:36
почему мне пох, что нарисована на футболках сборной рашки?
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+4
-5
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donkrot (Донецк)
10.06.2021 в 14:35
вы аляску продали за три копейки, забудьте, олени!!!
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+5
-2
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 15:03
Это сколько по нынешним меркам?
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0
-1
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 15:11
Нашел, это сейчас 15 млрд долларов или 1/3 затрат от подготовки к зимней олимпиаде в Сочи. Действительно они олени, хотя почему только они? Мы же тогда тоже входили в состав царской России, значит мы тоже...
0
-1
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Динамист (Киев)
10.06.2021 в 14:31
Olegyurchak (Хмельницький ) Нет он считает,что за ту сумму которую занесли надо и дискалиф.сб.Украины, и дать первое место рашке, как сильно пострадавшей стороне от этой истории
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+5
-2
magnum power (БОМЖ)
10.06.2021 в 14:28
якщо запоребрікових вонючек немає можливості знищити, їх треба ізолювати.
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+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 14:22
Президент Колосков считает недостаточной ту сумму, которую занесли в УЕФА.
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+7
-3
Broterhood
10.06.2021 в 14:22
Колосков,ты как гражданин росейской федерации поешь *овна и успокойся
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+6
-3


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