Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент РФС Колосков считает недостаточным решение УЕФА по форме сборной Украины
По его словам никаких контуров и слоганов не должно быть
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.
"Категорически не согласен с решением УЕФА! Что "слава Украине" политический слоган, что "героям слава". Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти.
При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Всё чётко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной.
Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса", — сказал Колосков.
Напомним, ранее за решением УЕФА стало известно, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, так как ООН полностью признает соответствующие границы.
Слова "Слава Украине" также останутся на экипировке, ведь не рассматриваются как политический призыв. А вот "Героям слава" — должен быть убран, поскольку в сочетании с первым он несет явный политический смысл.
Популярное сейчас
- Мастер-класс от коуча сборной Украины. ВИДЕО, как Шевченко помог завязать галстук Марлосу
- Пауло Фонсека официально возглавит Тоттенхэм на следующей неделе (Ди Марцио)
- Путин прокомментировал форму сборной Украины
- Евро-2020: где в Украине покажут матчи группового этапа и раунда плей-офф
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО