Президент РФС Колосков считает недостаточным решение УЕФА по форме сборной Украины

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

"Категорически не согласен с решением УЕФА! Что "слава Украине" политический слоган, что "героям слава". Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти.

При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Всё чётко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной.

Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса", — сказал Колосков.