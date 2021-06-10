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Степаненко: Форма понравилась не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хавбек сборной Украины - о новой экипировке национальной команды

Степаненко: Форма понравилась не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о новой форме национальной команды.

"Форма нам очень нравится, классный дизайн. Думаю, она понравилась всем не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта, все хорошо", — отметил Степаненко.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что УЕФА обязал убрать УАФ слоган "Героям слава" с экипировки национальной команды. Сейчас стороны ведут между собой переговоры.

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В статье: Тарас Степаненко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Карикатурист (Білозерське)
10.06.2021 в 15:16
Як мапа може бути "класною"? Це наша мапа
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0
-1
Lion Killer (Львів)
10.06.2021 в 15:20
тут йому йдеться про дизайн форми, дизайн-вигляд карти ... Ця епопея з формою починає переходити розумні межі.
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0
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