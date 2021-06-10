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Степаненко: Форма понравилась не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта
Хавбек сборной Украины - о новой экипировке национальной команды
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением о новой форме национальной команды.
"Форма нам очень нравится, классный дизайн. Думаю, она понравилась всем не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта, все хорошо", — отметил Степаненко.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что УЕФА обязал убрать УАФ слоган "Героям слава" с экипировки национальной команды. Сейчас стороны ведут между собой переговоры.
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