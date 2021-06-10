Степаненко: На Евро будем стараться создать сюрпризы

Опорный хавбек сборной Украины Тарас Степаненко перед стартом Евро-2020 ответил на вопросы представителей СМИ.

- Чем вы занимались на утренней тренировке?

- Мы проделали большую работу в Украине. Она была направлена ​​больше на то, чтобы привести всех к одинаковым кондиций, подтянуть физическое состояние. У кого было больше отдыха, у кого - меньше. В Бухаресте целенаправленно готовимся к первому матчу. На это и были направлена наша тренировка.

- Как чувствуете себя накануне Евро? У вас были проблемы с коленом...

- Если я приехал сюда, то это значит, что чувствую себя нормально. Я готов играть. Если бы я не был готов, то не приехал бы сюда.

- Уже завтра стартует чемпионат Европы. Кого назовете фаворитом турнира?

- Мы обсуждали с ребятами эту тему. Ежегодно практически одни и те же фавориты. Есть очень серьезная группа с Германией, Португалией, Венгрией и Францией. У Испании есть определенные проблемы .. Фавориты в общем те же. Надеюсь, будут сюрпризы. Будем стараться создать их.

- Вам приходилось играть вместе с Андреем Шевченко. Насколько это сказывается на игре сейчас?

- Я играл против него, когда он выступал за "Динамо". Мы вместе выступали в национальной сборной. Затем уже Андрей Николаевич стал главным тренером. Это изменило отношение. Трудно, когда твой босс - игрок, который стал тренером. Ты уважаешь его по-другому. Как игрок он лидер и легенда в Украине. Как тренер он имеет большие амбиции, придерживается строгой дисциплины. Он всегда хочет побеждать, безразлично, с кем мы играем.

- Как старший по возрасту футболист, вы помогаете молодым партнерам?

- Ребята в сборной, за исключением нескольких игроков, хотя и очень молодые, но уже опытные. Они играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге наций, отборах к чемпионатам мира и Европы. Здесь никаких проблем нет. Они готовы и докажут это своей игрой.