Национальная сборная Украины
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Участие Цыганкова в матче с Нидерландами остается под вопросом
Хавбек работает индивидуально
Участие хавбека
По информации телеканала "Футбол", Цыганков тренируется по индивидуальной программе.
Пока игрок сосредоточен на беговой работе.
Успеет ли он восстановиться к 13 июня пока что неясно.
Напомним, что Виктор из-за проблем с икроножной мышцей пропустил два последних контрольных матча сборной Украины.
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Источник:ТК Футбол
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