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"Пусть победит лучший!" - Левченко в символике сборной Нидерландов готовится к матчу с Украиной

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

До старта Евро остается все меньше времени

"Пусть победит лучший!" - Левченко в символике сборной Нидерландов готовится к матчу с Украиной

instagram.com/elevchenko

Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 Нидерланды — Украина.

"Готов к чемпионату Европы. К сожалению, не смогу быть на стадионе в Амстердаме. Пусть лучшая команда победит в честной игре! Ну а я болею за?", — написал Левченко в Инстаграм, комментируя свое фото в символике сборной Нидерландов.

Напомним, что на протяжении карьеры Левченко выступал за голландские клубы "Витесс", "Хелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарту", "Гронинген" и "Виллем II".

Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Нидерланды Евгений Левченко
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Комментарии (6)
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Comment06 (Украина)
10.06.2021 в 19:57
"Дядя! Ты дурак?"
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.06.2021 в 19:09
какие каналы Ф1\2\3 - такие и аналлитики-эксперты каналов: оранжевый Левченко (но не голубой), котячий Леоненко, ну оченннь спец Метревели, никакой спец ведущий (он весь в ютубе).
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
10.06.2021 в 18:29
Это чучело будет на аналах сб Украины комментировать ? Все, что стоит знать о патриотизме ахметкиных аналов
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+4
-2
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dimonxman again (London)
10.06.2021 в 19:36
О каком патриотизме ты говоришь? О разрушенном донбассе? О трансляции матчей СБУ в повторе? О Шахтеровских футболистах на фото с сепарами на блокпостах? Мне продолжать?
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0
-1
Maryan (Lviv)
10.06.2021 в 18:25
А я вболіваю за збірну України, а хто цей Левченко взагалі не знаю і не пригадую такого в збірній, але якщо чувак грав за збірну однієї країни, а вболіває за збірну іншої країни, він мені не цікавий, ані як людина, ані як гравець.
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+6
-2
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Bush_Dima (Чернігів)
10.06.2021 в 19:35
Випадково мінусонув
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0
0


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