"Пусть победит лучший!" - Левченко в символике сборной Нидерландов готовится к матчу с Украиной

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от поединка Евро-2020 Нидерланды — Украина.

"Готов к чемпионату Европы. К сожалению, не смогу быть на стадионе в Амстердаме. Пусть лучшая команда победит в честной игре! Ну а я болею за?", — написал Левченко в Инстаграм, комментируя свое фото в символике сборной Нидерландов.

Напомним, что на протяжении карьеры Левченко выступал за голландские клубы "Витесс", "Хелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарту", "Гронинген" и "Виллем II".

Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, и начнется в 22:00.