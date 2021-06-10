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"Пусть победит лучший!" - Левченко в символике сборной Нидерландов готовится к матчу с Украиной
До старта Евро остается все меньше времени
instagram.com/elevchenko
Экс-хавбек
"Готов к чемпионату Европы. К сожалению, не смогу быть на стадионе в Амстердаме. Пусть лучшая команда победит в честной игре! Ну а я болею за?", — написал Левченко в Инстаграм, комментируя свое фото в символике сборной Нидерландов.
Напомним, что на протяжении карьеры Левченко выступал за голландские клубы "Витесс", "Хелмонд Спорт", "Камбюр", "Спарту", "Гронинген" и "Виллем II".
Матч Нидерланды – Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, и начнется в 22:00.
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