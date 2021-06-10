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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Офис президента Украины: Словосочетания "Слава Украине!" "Героям Слава!" записаны в душе каждого украинца

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

У Зеленского прокомментировали решение УЕФА

Офис президента Украины: Словосочетания "Слава Украине!" "Героям Слава!" записаны в душе каждого украинца

Новина українською

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение УЕФА убрать с футболок сборной Украины на Евро слоган "Героям слава!".

"Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.

И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", – сказано в комментарии.

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В статье: Украина УЕФА
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Комментарии (14)
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 19:57
Таки да
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+1
0
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
10.06.2021 в 19:44
Как за-бала эта конченая политика в спорте. Приходишь на стадион , а там дроchеры поют - "кто не дроche -тот моsкаль " и т.д.
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+3
-7
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 19:52
Не ходи на стадион, прыгай перед телевизором.
Ответить
+7
-3
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
10.06.2021 в 19:36
Слава Україні - Героям Слава! - це ми і самі знаємо. Для чого це було сказано? Було б цікаво щось своє сказати (ну там, щось таке на кшталт: ми не погоджуємось, будемо вимагати перегляду рішення, звертатися в ООН в ЄСПЛ і т.д.). А так ця інформація ні про що.
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+3
-3
MU777777 (Дергачи)
10.06.2021 в 19:16
а сайт только и подмахивает...)) и подлизывает...))
Ответить
+6
-4
MU777777 (Дергачи)
10.06.2021 в 19:15
та щас...за каждого не расписывайся,увалень!
Ответить
+4
-8
Медведь с балалайкой (Харьков)
10.06.2021 в 19:12
Наш президент - дегенерат ...
Ответить
+7
-7
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
10.06.2021 в 19:45
Ваш - да, а украинский - вполне себе нормальный.
Ответить
+4
-7
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.06.2021 в 20:25
))))))))))
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
10.06.2021 в 19:11
Долбойоб карликовий.
Ответить
+6
-6
Zonder (Днепр)
10.06.2021 в 19:34
Ну расскажи тогда всем, чтобы ты делал в такой ситуации?
Ответить
+3
-4
avatar
dimonxman again (London)
10.06.2021 в 19:39
Строчил комменты на форумах. Он уже этим занимается, предвыборная кампания у него...
+5
-1
Smooth da Hustler (Львів)
10.06.2021 в 20:25
Если ты ко мне то я не президент, и у меня такой ситуации не было бы.
0
0
sinoptik (Кииев)
10.06.2021 в 19:46
Це твій батько був адвокатом у Стуса..
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+2
-3


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