Офис президента Украины: Словосочетания "Слава Украине!" "Героям Слава!" записаны в душе каждого украинца

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение УЕФА убрать с футболок сборной Украины на Евро слоган "Героям слава!".

"Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.

И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", – сказано в комментарии.