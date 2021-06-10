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Офис президента Украины: Словосочетания "Слава Украине!" "Героям Слава!" записаны в душе каждого украинца
У Зеленского прокомментировали решение УЕФА
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали
"Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.
Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.
И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!". Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", – сказано в комментарии.
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