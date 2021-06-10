Павелко: Срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями УЕФА

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА убрать с футболок сборной Украины на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

"Вчера вечером мы получили письмо с решениями УЕФА касательно новой формы сборной Украины. Сегодня утром я срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями союза.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно утвержден вместе с надписью "Героям слава!".

Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех матчах сборной Украины. Лозунг – футбольный, поэтому и был одобрен. Несколько дней назад в официальном комментарии это подтвердил и УЕФА.

УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми руководствуются высшие футбольные органы. Так было и сейчас, так будет и в дальнейшем.

Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине!. Героям слава!, – написал Павелко в Фейсбуке.