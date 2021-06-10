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Павелко: Срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями УЕФА
УАФ продолжает вести переговоры по поводу слогана "Героям слава!"
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал
"Вчера вечером мы получили письмо с решениями УЕФА касательно новой формы сборной Украины. Сегодня утром я срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями союза.
В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно утвержден вместе с надписью "Героям слава!".
Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех матчах сборной Украины. Лозунг – футбольный, поэтому и был одобрен. Несколько дней назад в официальном комментарии это подтвердил и УЕФА.
УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми руководствуются высшие футбольные органы. Так было и сейчас, так будет и в дальнейшем.
Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине!. Героям слава!, – написал Павелко в Фейсбуке.
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