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Павелко: Срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями УЕФА

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

УАФ продолжает вести переговоры по поводу слогана "Героям слава!"

Павелко: Срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями УЕФА

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА убрать с футболок сборной Украины на Евро-2020 слоган "Героям слава!".

"Вчера вечером мы получили письмо с решениями УЕФА касательно новой формы сборной Украины. Сегодня утром я срочно прилетел в Рим, где продолжаю вести переговоры с представителями союза.

В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно утвержден вместе с надписью "Героям слава!".

Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех матчах сборной Украины. Лозунг – футбольный, поэтому и был одобрен. Несколько дней назад в официальном комментарии это подтвердил и УЕФА.

УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми руководствуются высшие футбольные органы. Так было и сейчас, так будет и в дальнейшем.

Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине!. Героям слава!, – написал Павелко в Фейсбуке.

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В статье: Украина УЕФА Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (7)
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ascent (Луксор)
10.06.2021 в 20:25
За своей долей поехал
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0
0
Леонід Скачков (Рівне)
10.06.2021 в 19:57
Буря в стакані води,спровокована "братами" нашими меншими.Не потрібно нічого вигадувати,а виходити і грати в екіпіровці,яка була погоджена з УЕФА,з ігноруванням постскриптуму.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
10.06.2021 в 19:56
А штаб квартира УЕФА разве в Риме??? Чувак тупо на шоппинг полетел??
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
10.06.2021 в 19:50
Чтобы перебашлять газпромовские чемоданы нужны мозги. Но точно не Павелка.
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+1
0
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dimonxman again (London)
10.06.2021 в 19:43
На какие переговоры? Переговоры подразумевают торг, а он должен отстаивать законные интересы страны, а не выторговывать у УЕФА решение. Лучше б уж сказал "отстаивать законность и правомочность".
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+2
0
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Я так думаю... (КиЇв)
10.06.2021 в 19:27
Вернётся с таким же результатом, как в вопросе с швейцарским кантонским судом. P.S. Буду рад ошибиться!
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+5
-1
Header (Черкассы)
10.06.2021 в 19:22
Позицию отстаивать необходимо. Но насколько целесообразно тратить средства на визиты в Рим? Небось чемоданчик с кэшем повез)
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+3
-4


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