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Национальная сборная Украины

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Каналы Футбол объявили имя комментатора матча Украина - Нидерланды

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

И это не Вацко

Каналы Футбол объявили имя комментатора матча Украина - Нидерланды

Новина українською

Стало известно, кто будет комментировать первый матч сборной Украины на Евро-2020 - против Нидерландов, который состоится 13 июня.

Как сообщил шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько, данный поединок будет комментировать Андрей Столярчук.

Матч-открытие Евро Турция - Италия (в пятницу 11 июня) прокомментирует Виктор Вацко.

Ранее сообщалось, что именно Столярчук и Вацко будут комментировать все матчи сборной Украины на турнире.

Напомним, что право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".

В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборных Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).

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В статье: Виктор Вацко Телеканал Футбол1/2/3 Андрей Столярчук
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
10.06.2021 в 20:24
Столярчук - не найгірший коментатор на футболах, але інколи теж несе маячню.
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zloyded (Киев)
10.06.2021 в 20:21
Краще по польському ТБ подивлюсь або рашинський Матч, но щоб цих Столярчуків і Ко. не чути!!!
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Некр!т (Дзвонимісто)
10.06.2021 в 20:11
Все по-старому, ніяких змін, знову без звуку, уже привик.
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