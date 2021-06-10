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Каналы Футбол объявили имя комментатора матча Украина - Нидерланды
И это не Вацко
Стало известно, кто будет комментировать первый матч сборной Украины на
Как сообщил шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько, данный поединок будет комментировать Андрей Столярчук.
Матч-открытие Евро Турция - Италия (в пятницу 11 июня) прокомментирует Виктор Вацко.
Ранее сообщалось, что именно Столярчук и Вацко будут комментировать все матчи сборной Украины на турнире.
Напомним, что право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".
В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборных Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).
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