Каналы Футбол объявили имя комментатора матча Украина - Нидерланды

Стало известно, кто будет комментировать первый матч сборной Украины на Евро-2020 - против Нидерландов, который состоится 13 июня.

Как сообщил шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько, данный поединок будет комментировать Андрей Столярчук.

Матч-открытие Евро Турция - Италия (в пятницу 11 июня) прокомментирует Виктор Вацко.

Ранее сообщалось, что именно Столярчук и Вацко будут комментировать все матчи сборной Украины на турнире.

Напомним, что право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".

В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборных Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).