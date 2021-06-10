Арбитры Сергей Бойко и Евгений Арановский будут экспертами на ТК Футбол во время Евро

Два украинских арбитра - Евгений Арановский и Сергей Бойко будут работать экспертами на ТК "Футбол" во время Евро-2020. Об этом заявил шеф-продюсер каналов Иван Гресько.

"Наконец-то в наших студийных программах появятся арбитры. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы украинские рефери начали говорить. Настал момент, когда нам повезло.

Евро-2020 проведем в компании с действующими арбитрами ФИФА. Евгений Арановский и Сергей Бойко уже побывали в нашей студии. Теперь ждем интересный обмен мнениями во время программ", – написал Гресько в фейсбуке.