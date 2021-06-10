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Арбитры Сергей Бойко и Евгений Арановский будут экспертами на ТК Футбол во время Евро

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Украинские арбитры идут в народ

Арбитры Сергей Бойко и Евгений Арановский будут экспертами на ТК Футбол во время Евро

facebook.com

Новина українською

Два украинских арбитра - Евгений Арановский и Сергей Бойко будут работать экспертами на ТК "Футбол" во время Евро-2020. Об этом заявил шеф-продюсер каналов Иван Гресько.

"Наконец-то в наших студийных программах появятся арбитры. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы украинские рефери начали говорить. Настал момент, когда нам повезло.

Евро-2020 проведем в компании с действующими арбитрами ФИФА. Евгений Арановский и Сергей Бойко уже побывали в нашей студии. Теперь ждем интересный обмен мнениями во время программ", – написал Гресько в фейсбуке.

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В статье: Евгений Арановский Сергей Бойко Телеканал Футбол1/2/3 Иван Гресько
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
10.06.2021 в 22:11
Судьи-эксперты? Это что-то новенькое для нас.
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0
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Динамiт (Василькiв)
10.06.2021 в 21:26
Сама краща в футболі моль -- це арбітр Катя Мозоль !
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0
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Виктор 2209 (Мехико)
10.06.2021 в 20:50
Выбрали самых-самых)))
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0
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