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Хацкевич: С Голландией нужно проявить труд и терпение, с Северной Македонией – любовь и желание

Национальная сборная Украины
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Советы для сборной Украины от Александра Хацкевича

Хацкевич: С Голландией нужно проявить труд и терпение, с Северной Македонией – любовь и желание

Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич охарактеризовал соперников сборной Украины по групповому этапу Евро-2020.

— Как охарактеризуете соперников сборной Украины по группе?

— С Голландией нужно проявить труд и терпение. Мы помним, как недавно, в матчах с Испанией и Францией, сборной Украины пришлось ждать свой шанс. И его использовали. В игре с Австрией подопечным Андрея Шевченко нужен ум и фантазия. В составе украинцев есть талантливые футболисты. Индивидуальные и командные действия должны помочь украинской сборной в поединке с Австрией. Что касается игры с Северной Македонией, то здесь нашим футболистам понадобится любовь и желание. Украина будет явным фаворитом. И неважно, кто выйдет со стартовым свистком на поле, а кто останется на скамейке запасных. Все игроки должны показать свой максимум. Групповой турнир очень краткосрочен. Нужно показывать максимум с первой встречи.

— Уже в ближайшее воскресенье сборная Украины встретится в Амстердаме со сборной Голландии. Какой результат для украинцев будет хорошим?

— Думаю, что голландцы до сих пор ищут себя. В прошлом году у них поменялся главный тренер. Они играют дома и это их единственное преимущество. Сборная Украины должна показать свой класс. Любой позитивный результат в первом матче придаст сил нашей сборной. Несомненно, давление и волнение перед стартовым матчем будет у игроков украинской сборной, но это нормально.

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В статье: Украина Александр Хацкевич
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Источник:
Sport Arena

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