Сборная Украины вылетит на матч с Нидерландами в пятницу в 16:00

10 июня национальная команда Украины провела в Бухаресте две тренировки.

Утром занятие прошло под палящим солнцем, а вечером команде пришлось тренироваться на скользком поле после сильного ливня.

Уже завтра национальная команда возьмет курс на Амстердам, где 13 июня сыграют свой первый групповой матч против Нидерландов.

До вылета украинцы успеют провести полноценный рабочий цикл в Бухаресте: утренняя тренировка, после чего в обед Роман Безус и Артем Беседин ответят на вопросы СМИ на пресс-конференции.

Вылет чартерного рейса в Амстердам назначен на 16.00 по Киеву.