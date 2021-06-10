Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины вылетит на матч с Нидерландами в пятницу в 16:00
Команда продолжает подготовку к первому матчу Евро
Фото Павла Кубанова - УАФ
10 июня
Утром занятие прошло под палящим солнцем, а вечером команде пришлось тренироваться на скользком поле после сильного ливня.
Уже завтра национальная команда возьмет курс на Амстердам, где 13 июня сыграют свой первый групповой матч против Нидерландов.
До вылета украинцы успеют провести полноценный рабочий цикл в Бухаресте: утренняя тренировка, после чего в обед Роман Безус и Артем Беседин ответят на вопросы СМИ на пресс-конференции.
Вылет чартерного рейса в Амстердам назначен на 16.00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Степаненко: Форма понравилась не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта
- УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины
- Динамо может отпустить одного из своих лидеров при адекватном предложении
- Евро-2020: где в Украине покажут матчи группового этапа и раунда плей-офф
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО