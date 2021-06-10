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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины вылетит на матч с Нидерландами в пятницу в 16:00

Национальная сборная Украины
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Команда продолжает подготовку к первому матчу Евро

Сборная Украины вылетит на матч с Нидерландами в пятницу в 16:00

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

10 июня национальная команда Украины провела в Бухаресте две тренировки.

Утром занятие прошло под палящим солнцем, а вечером команде пришлось тренироваться на скользком поле после сильного ливня.

Уже завтра национальная команда возьмет курс на Амстердам, где 13 июня сыграют свой первый групповой матч против Нидерландов.

До вылета украинцы успеют провести полноценный рабочий цикл в Бухаресте: утренняя тренировка, после чего в обед Роман Безус и Артем Беседин ответят на вопросы СМИ на пресс-конференции.

Вылет чартерного рейса в Амстердам назначен на 16.00 по Киеву.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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