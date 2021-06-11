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Сергей Назаренко: Есть все предпосылки для того, чтобы сборная Украины громко заявила о себе
Экс-хавбек сборной верит в команду Шевченко
Экс-полузащитник
"Среди подопечных главного тренера Андрея Шевченко хватает талантливых молодых игроков и вполне возможно, что кто-то из них станет открытием чемпионата Европы.
Но мне очень хочется, чтобы громко о себе заявила вся наша команда. И предпосылки для этого имеются: сбалансированный состав, мощная средняя линия, квалифицированный тренерский штаб. Надеюсь, что с мотивацией также не будет никаких проблем и с первоочередным заданием - выходом из группы, наши ребята справятся", - сказал Назаренко.
В рамках группового этапа Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборных Нидерландов (13 июня, Амстердам, 22:00), Северной Македонии (17 июня, Бухарест, 16:00) и Австрии (21 июня, Бухарест, 19:00).
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