Сергей Назаренко: Есть все предпосылки для того, чтобы сборная Украины громко заявила о себе

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко поделился своими ожиданиями от выступления главной команды страны на Евро-2020.

"Среди подопечных главного тренера Андрея Шевченко хватает талантливых молодых игроков и вполне возможно, что кто-то из них станет открытием чемпионата Европы.

Но мне очень хочется, чтобы громко о себе заявила вся наша команда. И предпосылки для этого имеются: сбалансированный состав, мощная средняя линия, квалифицированный тренерский штаб. Надеюсь, что с мотивацией также не будет никаких проблем и с первоочередным заданием - выходом из группы, наши ребята справятся", - сказал Назаренко.