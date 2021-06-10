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Денисов: Дело не в слоганах. УЕФА решил сыграть и за тех, и за тех
Директор каналов Футбол высказал свою позицию по скандалу с футболками
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.
Напомним, УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и
"Речь не шла о надписи "Слава Украине – Героям Слава". Речь шла о том, что хотела убрать Россия. Россия хотела убрать эту форму, потому что на ней нанесена карта Украины вместе с нашим Крымом.
Вот, когда УЕФА отреагировала и сказала, что форма соответствует, а дальше уже да, появилось то, что там вот политически, там милитаристически и т.д. В общем, появилась какая-то формулировка, чтобы, как я считаю, просто по-чиновничьи где-то сыграть и за тех, и за тех со стороны УЕФА", - сказал Денисов.
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