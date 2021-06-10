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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Денисов: Дело не в слоганах. УЕФА решил сыграть и за тех, и за тех

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Директор каналов Футбол высказал свою позицию по скандалу с футболками

Денисов: Дело не в слоганах. УЕФА решил сыграть и за тех, и за тех

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

Напомним, УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны РФС и обязал убрать с нее надпись "Героям Слава!".

"Речь не шла о надписи "Слава Украине – Героям Слава". Речь шла о том, что хотела убрать Россия. Россия хотела убрать эту форму, потому что на ней нанесена карта Украины вместе с нашим Крымом.

Вот, когда УЕФА отреагировала и сказала, что форма соответствует, а дальше уже да, появилось то, что там вот политически, там милитаристически и т.д. В общем, появилась какая-то формулировка, чтобы, как я считаю, просто по-чиновничьи где-то сыграть и за тех, и за тех со стороны УЕФА", - сказал Денисов.

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В статье: Украина Александр Денисов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
11.06.2021 в 00:33
Прям как ты.
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+3
-1
ytcnjh (vtk)
11.06.2021 в 00:37
Поддерживаю земляка правильно ты сказал о директоре аналов футбол.
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
11.06.2021 в 00:23
Впервые согласен полностью с денисовым
Ответить
+1
-2
Счётчик шансов (Полтава)
11.06.2021 в 00:21
Я бы Украину вообще исключил из соревнований. (если не уберут свои экстремистские надписи в отведённый срок)
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0
-6
Lion Killer (Львів)
11.06.2021 в 00:25
а я би тебе вооБЩе на**й з форуму видалив разом з твоїми екскрЕмЕнтними коментарями (якшо сам не видалиш це в найближчому терміні)
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+4
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.06.2021 в 00:33
Анус свой исключи, пес.
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+1
-2
avatar
Romerik (YNWA)
11.06.2021 в 00:17
Иногда даже с Денисовым можно согласиться...
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+3
-1


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