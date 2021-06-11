Антигерой дня. Украинская ассоциация футбола

Кроме шуток, это какая-то фантастическая, неправдоподобная неуклюжесть.

У федерации футбола была простая как пять копеек задача: отправить национальную сборную на чемпионат Европы. А они что устроили?

Сперва этот идиотский плейлист - ну какой Моргенштерн на седьмом году оккупации Крыма? Да, мы в курсе, что наши футболисты - те еще меломаны, но вы же контролирующая структура. Ну так проконтролируйте, чтобы все выглядело прилично! Не можете сами? Наберите любого музыканта, он вам за минуту сформирует нормальный плейлист.

Но нет, не судьба. УАФ чешется только когда скандал уже полыхает; меняет все треки на англоязычные, а после заявляет, мол, первоначальный список формировала УЕФА.

А мы что? Мы даже не сомневаемся, что песня Моргенштерна с говорящим названием "Дуло" играет в Ньоне из каждого утюга.

И ладно бы ограничились одним "дулом", но нет. УАФ решила выделиться еще и формой, поместив на нее карту Украины и слоган "Слава Украине - героям слава!" При этом надпись на общем плане и не видно, а слоган скрыт под воротником, но что с того? Вон, в Москве сам Путин возмутился, а это верный знак, что все сделано правильно!

А теперь ловите два факта. Первый: Газпром вкладывает в Лигу чемпионов по 220 млн евро каждые три сезона, а также является спонсором не только Евро-2020, но и следующего Евро-2024. Второй: в регламенте УЕФА об экипировке сказано: "Экипировка не должна иметь никаких политических, религиозных или персональных слоганов, заявлений или изображений".

То есть, карта - нормально, "Слава Украине" - тоже (с ней мы уже проводили минувший отбор), а вот "Слава Украине - героям слава!" - спорно, ведь изначально это было приветствие Украинской повстанческой армии, а с 2018-го - и Вооруженных сил Украины.

Да, вы можете рассказывать, что это не политика, что мы имеем право, а другие и не такое творят, только вы не платите УЕФА 220 млн за три сезона, а Россия платит. Ах, вы обиделись на несправедливый мир? Ну, можете писать жалобы в спортлото.

Кстати, вчера сотни украинских аккаунтов нахлынули с обидами и упреками на страницы УЕФА в соцсетях. И смех, и грех. Мы словно не взрослая нация, а инфантильные дети, которые научились жаловаться, ругаться, но еще не умеют просчитывать ситуацию хотя бы на ход вперед. Мы с одной стороны ругаем "продажную УЕФА", а с другой ждем от нее справедливости. Черт его знает, как эти две взаимоисключающие позиции в нас уживаются.

Неудивительно, что наверху на этом паразитируют. Там давно в курсе, что если громче всех объявить себя патриотом, то можно сорвать неплохой куш. Вот и УАФ подсуетилась. Не все же отбиваться от расследований вокруг искусственных полей… Теперь, правда, придется либо футболки новые шить, либо воротник изнутри заклеивать, но это мелочи. Главное - СМИ целых два дня писали, какие в УАФ сидят патриоты.

Ну а то, что сборная Украины проводит финальные тренировки перед Евро; что команде нужна тишина и абсолютная концентрация, а не медиа-срач - на это, кажется, всем плевать. Буквы на тыльной стороне воротника овладели умами, и про Шеву с парнями раньше матча с Нидерландами никто и не вспомнит.

Спасибо тебе, УАФ, за незабываемую подготовку к Евро! (звучит музыка из сериала "Деревня дураков").