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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Антигерой дня. Украинская ассоциация футбола

Национальная сборная Украины
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(23 голосов)

А может и не дня, а всей недели

Антигерой дня. Украинская ассоциация футбола

Фото: footballua.tv/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Кроме шуток, это какая-то фантастическая, неправдоподобная неуклюжесть.

У федерации футбола была простая как пять копеек задача: отправить национальную сборную на чемпионат Европы. А они что устроили?

Сперва этот идиотский плейлист - ну какой Моргенштерн на седьмом году оккупации Крыма? Да, мы в курсе, что наши футболисты - те еще меломаны, но вы же контролирующая структура. Ну так проконтролируйте, чтобы все выглядело прилично! Не можете сами? Наберите любого музыканта, он вам за минуту сформирует нормальный плейлист.

Но нет, не судьба. УАФ чешется только когда скандал уже полыхает; меняет все треки на англоязычные, а после заявляет, мол, первоначальный список формировала УЕФА.

Антигерой дня. Украинская ассоциация футбола - изображение 1

А мы что? Мы даже не сомневаемся, что песня Моргенштерна с говорящим названием "Дуло" играет в Ньоне из каждого утюга.

И ладно бы ограничились одним "дулом", но нет. УАФ решила выделиться еще и формой, поместив на нее карту Украины и слоган "Слава Украине - героям слава!" При этом надпись на общем плане и не видно, а слоган скрыт под воротником, но что с того? Вон, в Москве сам Путин возмутился, а это верный знак, что все сделано правильно!

А теперь ловите два факта. Первый: Газпром вкладывает в Лигу чемпионов по 220 млн евро каждые три сезона, а также является спонсором не только Евро-2020, но и следующего Евро-2024. Второй: в регламенте УЕФА об экипировке сказано: "Экипировка не должна иметь никаких политических, религиозных или персональных слоганов, заявлений или изображений".

Антигерой дня. Украинская ассоциация футбола - изображение 2

То есть, карта - нормально, "Слава Украине" - тоже (с ней мы уже проводили минувший отбор), а вот "Слава Украине - героям слава!" - спорно, ведь изначально это было приветствие Украинской повстанческой армии, а с 2018-го - и Вооруженных сил Украины.

Да, вы можете рассказывать, что это не политика, что мы имеем право, а другие и не такое творят, только вы не платите УЕФА 220 млн за три сезона, а Россия платит. Ах, вы обиделись на несправедливый мир? Ну, можете писать жалобы в спортлото.

Кстати, вчера сотни украинских аккаунтов нахлынули с обидами и упреками на страницы УЕФА в соцсетях. И смех, и грех. Мы словно не взрослая нация, а инфантильные дети, которые научились жаловаться, ругаться, но еще не умеют просчитывать ситуацию хотя бы на ход вперед. Мы с одной стороны ругаем "продажную УЕФА", а с другой ждем от нее справедливости. Черт его знает, как эти две взаимоисключающие позиции в нас уживаются.

Антигерой дня. Украинская ассоциация футбола - изображение 3

Неудивительно, что наверху на этом паразитируют. Там давно в курсе, что если громче всех объявить себя патриотом, то можно сорвать неплохой куш. Вот и УАФ подсуетилась. Не все же отбиваться от расследований вокруг искусственных полей… Теперь, правда, придется либо футболки новые шить, либо воротник изнутри заклеивать, но это мелочи. Главное - СМИ целых два дня писали, какие в УАФ сидят патриоты.

Ну а то, что сборная Украины проводит финальные тренировки перед Евро; что команде нужна тишина и абсолютная концентрация, а не медиа-срач - на это, кажется, всем плевать. Буквы на тыльной стороне воротника овладели умами, и про Шеву с парнями раньше матча с Нидерландами никто и не вспомнит.

Спасибо тебе, УАФ, за незабываемую подготовку к Евро! (звучит музыка из сериала "Деревня дураков").

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В статье: Национальная сборная Украины Андрей Павелко герой футбольного дня УАФ
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Комментарии (20)
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vlasuck.bogdan
11.06.2021 в 09:38
Уже даже на юа-футбол хохлам показали их место. Красавы!
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+1
-4
rivnenskyi (Рівне)
11.06.2021 в 09:34
Я згоден з тим, що "Слава Україні - Героям слава" це частково політичний, частково військовий слоган. Проте він був затверджений на футболках, тобто хтось з УЄФА вирішив, що це норм - там не написано "кінець епохи бідності" чи "комуняку на гілляку". В цій ситуації "герой дня" не УАФ а УЄФА, бо рік тому все було ок, пару днів тому також було ок, і тут раптом вирішили передумати. Що змінилося за ці декілька днів? Напевне, спонсори втрутилися. Хоча не думаю що в уставі УЄФА прописана така опція.
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+3
0
prockop4uck (Киев)
11.06.2021 в 09:40
+100500. О чем и речь. Автор какой-то странный. УЕФА переобулись, а виноваты в этом мы.
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+2
0
TIHOnew (Хмельницький)
11.06.2021 в 09:27
Вот из-за такой ваты как Роман Синчук у коготорого нет своей гражданской позиции и которому "какая разница" у нас уже седьмой год идёт война...
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+3
-4
avatar
zloyded (Киев)
11.06.2021 в 09:30
Ви свою позицію в інших місцях і на інших форумах відстоюйте! Не подобається - знімайтесь зі змагань, а самі нічого більшості диктувати не будете! Там це не проходить, подобається це вам чи ні! Може проти всього світу перти будете?!
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0
-4
TIHOnew (Хмельницький)
11.06.2021 в 09:31
Смотрю Ромка хоть такую вату как ты своей писулькой потешил... Совпадение? Или отрабатываете заказ на общественное мнение?
+4
0
avatar
zloyded (Киев)
11.06.2021 в 09:26
От саме футбольний форум, щоб про це кричати?! А 7 років бездіяльності влади вже забули?! Ну молодці! Саме зараз там треба кричати де це заборонено?! Гончаренко копнем під зад в ООН - чому так не верескаєте?! Головне, що напис "Героям" там, де його ніхто не побачить, а от резонанс... Ну за невиконання і викинути збірну можуть, там не шуткують і їм на ваші обурення глибоко...!!! Але обурюватись лише в Україні будуть... Відчуваєте масштаб?!
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0
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
11.06.2021 в 09:26
Ну десь правда тут Є! Світом править бабло! І щоб тебе поважали потрібно ставати багатим та сильним! На превеликий жаль нам до цього поки далеко... Більшість сама не проти "оптимізувати" податки і побільше урвати з бюджети... А обрання для боротьби з олігархами блаЗня олігарха то взагалі!!! ПІАР рулює
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0
0
avatar
palmotron (Бровари)
11.06.2021 в 09:24
Фу, Роман Синчук! Читаючи цю статтю було більше відрази, ніж від самої заборони гасла від УЄФА.
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+2
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
11.06.2021 в 09:20
опана аффтар какойта ватноголовый , ну прям как дубинский , и вообще что это за вброс? чтоб срач развести ?
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+4
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
11.06.2021 в 09:20
Тому то коцапи й диктують умови,бо у нас є представники найдревнійшої, які по суті обслуговують окупанта.
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+3
-6
dmitroj88
11.06.2021 в 09:20
Ты не туда воюешь, нельзя катить бочку на партию Динамо - ОПЗЖ.
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+3
-3
avatar
zloyded (Киев)
11.06.2021 в 09:28
Динамо тут до чого?! Проспись! Мова про Павелка і Ко.!!!
+1
-2
prockop4uck (Киев)
11.06.2021 в 09:16
Автор предлагает ничего не делать (молчать о Крыме, не использовать свою символику) и сопеть в две дырки? Причем здесь инфантильная нация? В современном мире это не первая в сети атака недовольных на чей-то произвол. В тех же США или Европе. Нашей вины нет, форма была утверждена, это сейчас УЕФА переобулась и получила закономерную реакцию.
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+6
-3
aleks68
11.06.2021 в 09:13
сначала-мы за,теперь уаф-козлы?понятно что некоторым не нравится павелко.гриша конечно лучше?
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+2
-3
sashasaksagan (Саксагань)
11.06.2021 в 09:11
Ua - football - це дно
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+11
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
11.06.2021 в 09:21
Сам в шоке , кто это писал? Уволить !
Ответить
+6
-2
dmitroj88
11.06.2021 в 09:11
Меня больше интересует, когда уже сурок пропадет с футбольной карты Украины и перестанет вредить. Ведь Павелка его ставленник, он его продвигал, это его работа по убийству украинского футбола!
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+2
-5
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zloyded (Киев)
11.06.2021 в 09:29
Відразу за Ахмєтом
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+1
-1
avatar
Oldfanat (Полтава)
11.06.2021 в 09:10
Да Пофиг, лично мне, сколько платит Газпром за рекламу, благодетель, блин. Платил и будет платить. Имеем право и хватит уже оглядываться после 2014-го.
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+3
-3


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