УАФ хочет признать лозунги на форме сборной футбольными символами Украины

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" могут стать официальными футбольными символами Украины.

"Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщиками и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание исполкома УАФ.

Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Такая позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами "Слава Украине", "Героям слава".

На рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

– об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава";

– об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

Пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали фатальную трещину и довели их неэффективность.

Лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир", – написал Павелко в фейсбуке.