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Трубин: Если бы Евро состоялся в прошлом году, то я бы следил за турниром как болельщик
Голкипер сборной Украины - о подготовке национальной команды
Скриншот: УАФ
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о подготовке команды к первому матчу на Евро-2020 против Нидерландов.
– Хорошее настроение у всей команды. Понимаем, против какого соперника предстоит сыграть в первом матче. Есть давление, потому что это Евро, но мы хорошо подготовимся.
– Ты вообще с нетерпением ждал старт Евро?
– В целом – да. Если бы он состоялся на год раньше, то я бы как болельщик следил за ним. Вдвойне приятно, что тоже сыграю на таком турнире.
–Вчера вы тренировались под дождем. В чем отличие от занятий на сухом покрытии?
– Если не было бы луж на поле, то погода была бы хорошая, не жарко. В дождь любому игроку хорошо тренироваться.
Скользкий мяч – пустяки, мы к этому привыкли. Нет какого-то особенного утруждения в тренировках под дождем, – сказал Трубин.
Напомним, что первый матч сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов состоится 13 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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